Carmen Di Pietro, proposta hot a Daffrè “Vuoi essere il mio toy boy?”/ Il figlio: “Anch’io mi do da fare!”

Carmen Di Pietro e la proposta hot a Luca Daffrè: la replica del figlio Alessandro

Mentre continua la permanenza di Carmen Di Pietro all’Isola dei Famosi 2022, il figlio Alessandro Iannoni si gode queste settimane da solo a casa. È ormai ben noto al pubblico di Canale 5 che Carmen è alquanto invadente nella vita di Alessandro, soprattutto quando si tratta di fidanzate, motivo per il quale, ora che lei non c’è, Alessandro può “divertirsi”, come lui stesso ha ammesso in diretta. E, stando ad un commento lasciato di recente su Instagram, è proprio quello che sta facendo.

Alessandro Iannoni ha commentato un video in cui la madre Carmen Di Pietro chiede a Luca Daffrè di diventare il suo “toy boy”. “Stupendo!” scrive l’ex naufrago su Instagram, come evidenziato da Deianira Marzano, lanciando poi la stoccata alla madre “Tranquilla che anche io non sto perdendo tempo!”

Alessandro Iannoni stuzzica la mamma Carmen Di Pietro

Un commento, quello di Alessandro Iannoni, che potrebbe essere mostrato a mamma Carmen nel corso della prossima diretta dell’Isola dei Famosi, scatenando la sua ira e preoccupazione. D’altronde la Di Pietro è ben nota per far scappare le fidanzate di suo figlio, come lui stesso ha raccontato in un’intervista al settimanale Oggi: “Il suo incubo è che io possa volere bene a una ragazza. Sì è come l’avete vista a L’Isola, reagisce nella stessa maniera. Vi racconto un episodio per farvi capire. Avevo una fidanzata, Beatrice, ci tenevo molto ma lei è riuscita a farla scappare. Mi chiamava quando ero con Bea, mi chiedeva di mettere il vivavoce perché c’era un problema urgente e poi diceva “dai, non fare il bambino cattivo con mamma”. Dopo un po’ di volte, Beatrice, giustamente, mi ha lasciato.”

