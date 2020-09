Carmen Di Pietro, seno e sedere in vista/ Il figlio Alessandro gira il video e…

Carmen Di Pietro si diverte a sfoggiare il suo lato più sexy e sensuale. Sempre autoironica, la Di Pietro, sui social, si diverte a condividere foto e video in cui mostra ai followers come trascorre le sue giornate. Oltre a fare la spesa e ad occuparsi della casa e dei figli, Carmen non rinuncia a trovare del tempo da dedicare a se stessa. Molto attenta al proprio fisico, Carmen si allena con regolarità come mostra nelle storie che pubblica su Instagram. A 55 anni, Carmen Di Pietro sfoggia un fisico super in forma che sfoggia anche su Instagram indossando degli outfit che esaltano le sue curve. Nelle scorse ore, tra le storie di Instagram, ha pubblicato un breve filmato in cui si diverte ad interpretare la femme fatale. Con un top bianco e rosso e un pantaloncino, Carmen Di Pietro si lancia un una piccola coreografia super sensuale.

CARMEN DI PIETRO, IL VIDEO GIRATO DAL FIGLIO DIVENTA VIRALE

A pubblicare il video sensuale e ironico di Carmen Di Pietro è stata la pagina Instagram Trash Italiano che ha sottolineato come a girare il video sia stato Alessandro, il figlio della Di Pietro la cui figura è riflessa nello specchio alle spalle della Di Pietro. Sotto il video pubblicato da Trash Italiano, sono tantissimi i commenti degli utenti di cui tanti anche famosi. “Ma più che altro mi sono bruciato la retina con quei luccichii“, ha scritto Andrea Dianetti. “Più che altro starà pensando: ‘mamma che stai facendo?”, ha commentato invece Filippo Bisciglia. “Mamma mia”, aggiunge Filippo Nardi aggiungendo una serie di faccine che ridono.





