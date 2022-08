Carmen Di Pietro, trauma a L’isola dei famosi?/ Cosa non deve mai mancare in borsa

L’isola dei famosi 2022 ha traumatizzato Carmen Di Pietro: il gesto abituale post-reality

L’isola dei famosi 2022 si è conclusa da poco con il trionfo di Nicolas Vaporidis e, nonostante la sua mancata vittoria, Carmen Di Pietro resta una dei personaggi tv più chiacchierati dell’ultima edizione del reality honduregno, in quanto molto amata dal grande pubblico del piccolo schermo. Al di là delle prove fisiche affrontate, particolarmente dura per lei si è rivelata l’esperienza intrapresa in Honduras per vi della scarsità di cibo, dal momento che essendo una buona forchetta la showgirl avrebbe voluto non dover patire la fame che l’ha segnata nel profondo. Tanto che -come da lei stessa rivelato in un’intervista concessa a Tele Sette- ora è solita mettere in borsa del cibo prima di uscire, un gesto divenuto ormai all’ordine del giorno per lei e che potrebbe rivelarsi la conseguenza di un trauma vissuto in Honduras.

Carmen di Pietro/ Dopo l'Isola fidanzata? "Un uomo va cercato con la lanternina..."

Nell’intervista che segue alla sua partecipazione a L’isola dei famosi 2022, l’ex naufraga ha nel dettaglio fatto sapere che tiene a tenere in borsa una manciata di crackers o frutta: ““Non li mangio ma mi dà sicurezza sapere di avere del cibo con me”, ha nel dettaglio rivelato l’intervistata, che ama in particolare le fettuccine alla carbonara, diventate il suo piatto preferito, tanto da mangiarne almeno 250 gr al giorno. L’esperienza intrapresa nel gioco de L’isola dei famosi 2022 ha però forgiato il rapporto altalenante che intercorre tra lei e il figlio, Alessandro Iannone, con il quale la Di Pietro ha avuto accesso nel reality honduregno come concorrente unico, per poi scindersi in due concorrenti singoli.

Carmen Di Pietro: la paura in auto e la 'pazienza' del figlio Alessandro/ La confessione ai fan

Carmen Di Pietro e la scala di valori per il figlio

E ora Carmen raccoglie i frutti dell’amore del pubblico, che le rivolge messaggi di complimenti per il figlio d’oro che ha, il quale ha maturato la scelta di ritirarsi dal gioco honduregno ad un passo dalla finale per poter ultimare gli studi intrapresi all’Università. Nonostante sia stata spesso criticata a L’isola dei famosi per la presenza ingombrante nella vita del figlio e il suo essere iper-protettiva con lui, Carmen Di Pietro non cambia idea, dal momento che nella sua scala di valori per Alessandro Iannoni ci deve essere suo avviso al primo posto lo studio, seguito poi dal lavoro per potersi assicurare l’indipendenza economica, dopodiché il ragazzo potrà pensare all’amore, ma solo dopo essere diventato a tutti gli effetti indipendente. Per mamma Carmen Di Pietro lo studio è indispensabile e non a caso è indicata tra i papabili protagonisti del format tv Back to school, che potrebbe vedere Carmen Di Pietro tornare tra i banchi di scuola insieme agli ex storici di Uomini e donne, Soleil Sorge e Luca Onestini. Nel frattempo la showgirl prosegue il suo impegno come speker radiofonica di Radio Globo.

LEGGI ANCHE:

Carmen Di Pietro è fidanzata? "Non trovo un uomo"/ "Il padre dei miei figli? Ecco perché non lo vedete mai"

© RIPRODUZIONE RISERVATA