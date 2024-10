Carmen Di Pietro è una delle concorrenti della trasmissione Tale e Quale Show, programma che va in onda il venerdì e che vede la conduzione di Carlo Conti. Carmen Di Pietro è un volto noto del cinema e della tv italiana e nel prossimo episodio di Tale e Quale Show si esibirà in una curiosa esibizione dove imiteranno Alan Sorrenti.

Carmen Di Pietro nasce a Potenza il 24 Maggio 1965 e fa il debutto nel mondo dello spettacolo con il film Delizia, del 1986. Ad inizio carriera si fa notare soprattutto per film di natura erotica che tendono a celebrare la sua avvenenza. Nel 1994 entra in Rai dove fa la valletta in trasmissioni di Gianni Ippoliti e negli anni conduce diversi ruoli simili alternandosi tra Rai e Mediaset. La vediamo nel 2004 dove prende parte all’Isola dei Famosi.

In quella edizione non spicca particolarmente e viene ricordata solo come colei che provò a separare Aida Yespica ed Antonella Elia in quella famosa e poi storica lite. Le sue apparizioni nel mondo dei reality non terminano qui e nel 2017 prende parte al Grande Fratello Vip dove la sua esperienza dura solo 22 giorni. Nel 2022 torna poi a calcare la strada dell’Isola dei Famosi ma questa volta partecipa insieme a suo figlio Alessandro.

CARMEN DI PIETRO A TALE E QUALE SHOW: TANTE POLEMICHE SULLA SUA VITA PRIVATA

Ora Carmen Di Pietro si sta cimentando a Tale e Quale Show dove finora ha deluso le aspettative, mostrando spesso scarsi risultati ma allo stesso tempo con una grande voglia di imparare. Ora c’è curiosità per capire come si comporterà stasera e durante i prossimi impegni. Il vero nome di Carmen è Carmela Tonto che ha due fratelli, Vito e Giuseppe e una sorella morta a soli 3 anni. Il padre della ragazza è ferroviere e quindi per questo motivo la donna si ritrova a fare quasi da giramondo su panorama nazionale.

Carmen sposa nel 1998 il giornalista storico Sandro Paternostro e un matrimonio che fa molto discutere. Lui ha 76 anni mentre lei solo 33 e questo porta tra l’altro i figli di lui ad avere un atteggiamento spesso avverso nei suoi confronti. Due anni dopo il matrimonio il marito muore e Carmen decide di non risposarsi per non perdere la sua ricca pensione. Parole e situazioni che fanno molto discutere.

Dal 2001 al 2016 la donna ha una relazione con Giuseppe Iannoni e i due hanno due figli: Alessandro che ora ha 23 anni e la piccola Carmelina che invece ha solo 8 anni. La relazione con Iannoni è terminata e la donna si è sempre definita solo come la vedova Paternostro e le sue parole spesso hanno scatenato grosse polemiche.