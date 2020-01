Carmen Di Pietro/ Video, “La Befana vien di notte?” massacrata l’ennesima filastrocca

La solita filastrocca di Carmen Di Pietro arriva puntuale anche oggi (soprattutto oggi!). “La Befana vien di notte, con le scarpe tutte rotte…”. “Amici, cosa vi ha portato la befana? Dolci o carbone?”, ha chiesto la celebre showgirl. Tanti i commenti degli estimatori che si divertono con le sue divertenti trovate e le sue “poesie” alternative piene d’interrogativi. “Ma quanto mi fai sorridere e metti di buon umore di lunedì mattina!”, le scrive un estimatore che poi continua: “Ho ripetuto la prima strofa prima che tu iniziassi, con il tuo tono da Jessica Fletcher, e poi sei partita tu a leggere. Altro che vip marchettari alle Maldive, io AMO e SEGUO personaggi fighi e simpatici come te cara Carmen”. Scorrendo la lista dei complimenti, qualcuno, invece, non è d’accordo: “Ao ma ritirati dallo spettacolo che non fai ride al massimo fai piagne”.

Carmen Di Pietro, la solita filastrocca colpisce ancora

Carmen Di Pietro ha fatto dell’ironia nonsense, il suo vero biglietto da visita. Come ogni 6 gennaio che si rispetti, anche questa mattina ha voluto aprire la giornata con una filastrocca, la più famosa riguardante la Befana. Ma perché questa tipica figura porta dolci e carbone dentro le calze? Secondo una delle versioni più avvalorate, i Magi in direzione Betlemme non rivelando la mangiatoia domandarono a un’anziana delle informazioni lungo la loro strada. La vecchietta, pur sapendo che i Magi stavano andando dal piccolo Gesù, non volle andare con loro in un primo momento. Quando si pentì della decisione presa, organizzò un cestino carico di dolci mettendosi in cammino alla ricerca dei Magi, auspicando di poterli raggiungere. Bussò a ogni casa per trovarli e a ogni bambino incontrato regalò dei doni, sperando di potere incontrare anche Gesù. Da quel momento, la Befana gira il mondo, donando dolci per farsi perdonare. Noi, nel dubbio, ci teniamo la filastrocca di Carmen…





