Carmen Di Pietro, video scherzo Iene/ Il figlio si allunga il pene, lei impazzisce

Carmen Di Pietro è la vittima dello scherzo de Le Iene, tutta colpa del figlio 18enne Alessandro e della finta operazione per allungare il pene. L’inviato Alessandro Di Sarno ha organizzato tutto alla perfezione insieme al figlio dell’ex modella, insoddisfatto delle sue dimensioni e sobillato dalla bella e diabolica Ginevra, sua prima fidanzatina. E’ proprio lei l’ago della bilancia, come racconta Alessandro alla madre: «Non riesco a soddisfarla. In che senso? Fisicamente». E la showgirl ha replicato: «Come si è permessa a dirti che non la soddisfi? Questa non fa per te Alessandro, tu dimmi a me dove l’hai conosciuta e io ti dico di che razza è questa qua». Dopo averlo definito cretino ed averlo accusato di aver subito “il lavaggio del cervello”, la Di Pietro ha spiegato al figlio a proposito della chirurgia del pene: «No, non me ne frega un ca*zo di questa Ginevra, è una cosa orribile, orrenda. Io mando a fanculo te, Ginevra e tutti i ca*zi appresso».

CARMEN DI PIETRO, VIDEO SCHERZO LE IENE

Dopo un confronto telefonico con l’avvenente Ginevra, Carmen Di Pietro viene rassicurata dal figlio: «Non la voglio fare l’operazione». Il mattino successivo il nipote la fa scendere presto la mattina per raggiungere una clinica, dove il figlio Alessandro si è sottoposto alla tanto chiacchierata falloplastica. L’incontro con il medico la fa imbestialire, promettendo una denuncia all’Ordine dei medici per il professore che l’ha sottoposto all’intervento. La Di Pietro perde la pazienza ed inizia a distruggere fogli su fogli, che alla vista del figlio interdetto scoppia in lacrime. Ma poi è sfociata tutta la sua rabbia, arrivando a distruggere il centro medico allestito dal programma di Italia 1… Clicca qui per vedere il video de Le Iene.

