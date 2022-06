Carmen Di Pietro vs Gennaro Auletto: “Gente inutile”/ E’ scontro a L’isola, nuovi ritiri in arrivo?

L’isola dei famosi 2022, esplodono brusche liti: il gruppo si spacca a metà

Mentre si avvicina la nuova puntata in diretta de L’isola dei famosi 2022, esplode la guerra tra le due fazioni contrapposte nel gioco honduregno, che in particolare vede tra loro farsi guerra a distanza Lory Del Santo e Carmen Di Pietro e non solo. Anche Gennaro Auletto è protagonista di uno scontro con Carmen e, inoltre, c’è chi sta male da giorni, tanto che potrebbero registrarsi diversi nuovi ritiri dal gioco.

Carmen Di Pietro stufa di Gennaro "Basta con battute del caz*o"/ Scontro all'Isola!

Lo scontro tra i due schieramenti nasce con il provvedimento disciplinare che la produzione Mediaset ha inferto ai naufraghi, in seguito alla violazione del regolamento del gioco: nonostante Carmen Di Pietro, Maria Laura De Vitis e Estefania Bernal siano risultate perdenti alla prova ricompensa dell’ultima diretta, le naufraghe hanno avuto modo di beneficiare della ricompensa in cibo con dei bocconi che sono stati concessi loro da parte di Nicolas Vaporidis, Edoardo Tavassi e Luca Daffré, pena il divieto dell’utilizzo del fuoco per 24h esteso all’intero gruppo e la perdita del titolo di leader della settimana per quest’ultimo.

Carmen Di Pietro e Nicolas Vaporidis, lite con Nick Luciani/ "Non rompere i cog*ioni"

Il provvedimento disposto a L’isola dei famosi 2022 ha generato non pochi malumori tra i naufraghi concorrenti al gioco de L’isola dei famosi 2022, tanto che si è scatenato un acceso scontro tra le due fazioni contrastanti tra loro: se Nicolas dichiara di non sentirsi pentito del gesto altruista di cui si è reso protagonista con Edoardo e Luca, dall’altra parte invece Lory e Nick non vedono di buon occhio il gesto di quest’ultimi, costato all’intero gruppo il divieto all’utilizzo del fuoco, punizione da cui è scaturita una notte a digiuno totale per il gruppo.

Alessandro Iannoni confessione choc/ "Avevo una fidanzata ma mia mamma l'ha fatta scappare"

Gennaro e Marco verso il ritiro?

Alla querelle in questione segue poi in queste ore un altro scontro, che vede Carmen Di Pietro tacciare Gennaro Auletto di oziare, sostando a riposare per ore senza contribuire alle mansioni fisiche a cui sono chiamati i naufraghi a L’isola dei famosi 2022. “Gente inutile c’è a L’isola dei famosi 2022!”, ha esclamato Carmen, dopo l’ennesimo invito lanciato a Gennaro di contribuire a raccogliere la legna necessaria per il gruppo. Di tutta risposta Auletto si è difeso, dichiarando di avvertire dolore al piede, all’altezza della ferita da cui fuoriesce del pus. Gennaro sembra dirsi fuori-forma e non escluderebbe un ritiro imminente dal gioco. E non è solo lui a dirsi a rischio. Questo perché il compagno di Lory Del Santo, Marco Cuccolo, accusa da giorni problemi gastrointestinali, o meglio “un blocco intestinale” come riprende Il vicolo delle news, che durerebbe da 12 giorni.











© RIPRODUZIONE RISERVATA