Carmen Fiorentino ex fidanzata Stash: frecciatina al neo papà?/ “Umore domenicale…”

Carmen Fiorentino, ex fidanzata Stash lancia una frecciatina?

Nelle ore in cui Stash Fiordispino, leader dei The Kolors, gioiva per la nascita di Imagine, la secondogenita dopo Grace, il nome della sua ex fidanzata storica, Carmen Fiorentino, risaliva agli onori della cronaca rosa. Potrebbe essersi trattato di una mera coincidenza, eppure il suo ultimo post Instagram ha attirato l’attenzione della pagina ThePipol_gossip che ha notato una sorta di possibile “frecciatina rancorosa” nei confronti del neo papà.

La storia tra Carmen Fiorentino e Stash Fiordispino risale ai tempi della partecipazione di quest’ultimo al talent show di Maria De Filippi, Amici. Secondo la pagina di gossip, la ragazza avrebbe riservato proprio al suo ex una sorta di frecciatina dopo la notizia della nascita della sua seconda figlia: “oggi dinanzi alla notizia della seconda paternità del cantante reagisce con un post sibillino: ‘Umore domenicale’. Poi si mostra in tutta la sua bellezza esplosiva”. “Una frecciatina rancorosa nei confronti dell’ex fidanzato storico?”, si domanda sul finale la pagina social.

Carmen Fiorentino e Stash: la fine della loro storia

Potrebbe essersi trattato solo di una coincidenza ed infatti nei commenti al post di Carmen Fiorentino, ex di Stash, non compare alcun riferimento ad una presunta frecciatina che ad ogni modo sarebbe fuori luogo. La loro storia, infatti, è ormai terminata da tempo, inoltre Stash è già diventato padre di Grace nel 2020 e con la compagna Giulia Belmonte formano ormai una famiglia.

Dopo la fine di Amici, era stato proprio Stash ad annunciare in una intervista al settimanale Grazia la fine della relazione con Carmen Fiorentino, lasciando intendere come fosse stata sua la decisione di interrompere quella storia: “Ho chiuso da poco la mia relazione con Carmen. Ora ho bisogno di trovare il mio equilibrio e la musica è una buona strada. Ma non escludo niente, vivo alla giornata, le cose accadono quando meno te lo aspetti”, aveva detto. Carmen oggi ha un seguito su Instagram di oltre 20 mila follower ed è co-founder della Castel Communication Agency.

