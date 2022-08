Stash papà bis/ Nata la figlia, il nome “Imagine Fiordispino” scatena polemiche

Stash Fiordispino allarga la famiglia: é nata la secondogenita, il messaggio social

É un periodo d’oro per Stash Fiordispino dei The Kolors, che, dopo essere stato confermato come giudice di qualità nella giuria adibita alle votazioni al serale di Amici di Maria De Filippi, per l’edizione di Amici 21, ora celebra un nuovo e importante traguardo. Si tratta della notizia della nascita della secondogenita che il leader dei The Kolors ha voluto condividere con il popolo del web, via social.

La neonata nasce a due anni circa di distanza dalla nascita della primogenita che Stash Fiordispino ha concepito con l’attuale dolce metà, giornalista e sua compagna da tre anni, Giulia Belmonte. Dopo Grace, viene quindi alla luce Imagine, la secondogenita dell’ex Amici, il cui arrivo é stato divulgato a mezzo social da Stash Fiordispino in carne ed ossa e con un post dal messaggio dolcissimo diffuso in rete.

Le parole dolci di Stash sulla famiglia e la polemica web

“Buon compleanno alla persona che mi ha fatto vedere le cose da punti di vista differenti- é il messaggio che il cantautore aveva rilasciato per gli auguri destinati alla compagna, prima che che si celebrasse la nascita della neonata-. Alla persona che ha abbattuto tutte le barriere nella mia testa. Alla persona che mi ha fatto sentire me stesso per davvero. Alla persona più bella che c’è”. “.

Poi, il messaggio social che Stash ha condiviso via social per celebrare la nascita di Imagine, la secondogenita che porta il nome della canzone di speranza generale riposta in un mondo migliore, dei The Beatles, “Immagina”: “É nata Imagine Fiordispino. Non é possibile descrivere a parole ciò che stiamo vivendo”.

Il nome della piccola, non a caso, ora scatena tra le reazioni più disparate del popolo del web, tra la curiosità generale del web: “Che bel nome, di sicuro la piccola sarà bella come mamma e papà”, si legge tra i messaggi di auguri destinati ai neo genitori vip da chi si dichiara positivamente colpito dal nome della neonata. E non mancano neanche le parole critiche dei detrattori: “Che nome ridicolo, la prenderanno in giro a vita… Povera creatura”, si legge tra le critiche di chi invece non approva la scelta del nome Imagine.

Al di là delle critiche, può dirsi una gioia grande quella del secondo fiocco rosa che giunge in casa Fiordispino e non si esclude che il cantautore e la compagna giornalista possano pensare di allargare presto, ancora una volta, la famiglia, nel tentativo di avere un fiocco azzurro.













