Carmen Russo è tra gli ospiti della nuova puntata di Storie di Donne al Bivio, il programma ideato e condotto da Monica Setta e dedicato alle storie di donne della politica, dell’attualità, della cultura e dello spettacolo che raccontano le scelte della loro vita, tra famiglia, carriera, figli e amori. Tra le protagoniste di puntata c’è anche la showgirl, ballerina e personaggio televisivo che ha saputo nel corso della sua carriera districarsi con grande successo in tutti i settori del mondo dello spettacolo. In passato Carmen Russo ha recitato anche sul set con un re del cinema italiano come Federico Fellini. Dalle pagine del Corriere della Sera l’ha ricordato così: “era molto affettuoso con me. Passando, mi dava sempre una pacca sul sedere, senza malizia eh. Mi chiamava “la mia Russina”.

Carmen Russo e Enzo Paolo Turchi in crisi? "Ecco come stanno le cose"/ Lei: "Tradimento? Lo perdonerei ma…"

Poco dopo la Russo ha partecipato al concorso di bellezza di Miss Italia, ma per farlo ha utilizzato un piccolo escamotage: “per partecipare bisognava avere almeno 16 anni, io non ne avevo ancora compiuti 15. Corressi la data di nascita sulla tessera ferroviaria. A mano. Tanto non controllava nessuno”.

Carmen Russo: Playmen, il successo con Drive In e il ricordo dei genitori

Bella da togliere il fiato, Carmen Russo ha posato anche per la rivista erotica Playmen considerata da sempre un trampolino di lancio, quasi un passaggio obbligato. A distanza di tantissimi anni, la showgirl e ballerina rivendica: “non c’era il photoshop, tutto naturale. Il mio numero ha venduto più di 500 mila copie. E la prima copertina su Sorrisi & Canzoni arrivò a 3 milioni”. Poi la grande svolta con Drive In, programma popolare diventato un cult del piccolo schermo: ” lì sono diventata una vera primadonna, con il mio nome nella sigla di testa. Ero felicissima, ma preoccupata di non essere all’altezza”. Seguono varietà televisivi di successo, la coppia con il marito Enzo Paolo Turchi e la partecipazione a diversi reality show che la trasformano in una eroina.

Enzo Paolo Turchi e il dramma dell'infanzia: "Cresciuto grazie ad una prostituta"/ "Salvato da Carmen Russo"

Nella vita di Carmen Russo un ruolo fondamentale l’hanno avuto anche i suoi genitori a cui era legatissima. in particolare mamma Giuseppina che ha dovuto salutare qualche anno fa. Fu proprio la Russo ad annunciarne la scomparsa sui social: “ci hai lasciato e sei volata in cielo. Noi abbiamo il cuore a pezzi, non ci crediamo. Grazie mamma per avermi amato e cresciuto, grazie per i valori che mi hai trasmesso”.