Carmen Russo: “Vladimir Luxuria all’Isola dei Famosi? Grande scelta”/ “Ilary? C’è bisogno di novità”

Carmen Russo e la conduzione dell’Isola dei Famosi a Vladimir Luxuria

La conduzione dell’Isola dei Famosi 2024 a Vladimir Luxuria è ormai ufficiale. Una scelta, quella di Mediaset, che Carmen Russo condivide come ha spiegato lei stessa in un’intervista rilasciata ai microfoni di Tag24. “Io sono molto contenta per Vladimir perché ha fatto un percorso meraviglioso: ha fatto la concorrente, è stata inviata, opinionista. Era giusto che presentasse lei il programma” – ha dichiarato Carmen Russo. Per Vladimir Luxuria che, nelle ultime edizioni del reality ha affiancato la Blasi come opinionista, si tratta di una bella sfida.

Carmen Russo: “Flirt con Stefano De Martino? Avrà riso anche lui”/ “Crisi con Enzo Paolo? Ferita dai rumor…”

Sull’assenza di Ilary Blasi, inoltre, Carmen Russo ha aggiunto: “Il fatto che non ci sia più Ilary mi dispiace perché è una bella presenza ma sono dell’idea che bisogna rispettare le decisioni editoriali prese. Forse i programmi hanno anche bisogno di quel tocco di novità, proprio tornando al discorso di prima: i cambiamenti, le sorprese in questo mondo servono. Vladimir è stata una grand scelta. Io ho fatto tre Isole, due in Italia e una in Spagna. La prima Isola l’ho fatta io, quando nessuno sapeva cosa fosse”.

Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi si sono separati?/ Lo sfogo della showgirl: "Queste notizie non fanno bene"

Carmen Russo e l’avventura a Supervivientes

Carmen Russo è una veterana dell’Isola dei Famosi essendo stata una concorrente per ben tre volte, due in Italia e una in Spagna. Sull’avventura vissuta a Supervivientes, la showgirl racconta di aver avuto vissuto diversi momenti di paura: “Dopo la prima settimana mi hanno messo in nomination e ho perso per pochissimo. Ma c’era l’ultima spiaggia e sono rimasta lì fino alla fine del programma per due mesi. Sono stata lì su un’isola deserta. C’era la troupe che arrivava la mattina e alle 18 se ne andava via. La notte ero sola, mangiavo quel poco di riso“, ha raccontato a Tag24.

Patrizio Pellegrino: “Primo figlio morto neonato”/ Carmen Russo: “Maria nata dopo 7-8 anni di tentativi”

Poi ha aggiunto: “Ho avuto anche paura di morire. Un giorno sentivo dei rumori, ho visto delle persone avvicinarsi all’Isola. Allora ho preso il mio machete e sono andata nella foresta in alto. Se loro mi cercavano, sarebbero andati sicuramente nella capanna. Ho passato delle ore bruttissime. Ma sai cosa erano? Dei pescatori che tiravano le reti”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA