Carmen Russo/ Compleanno senza Enzo Paolo Turchi e figlia Maria al GF Vip

Per Carmen Russo l’ultima puntata del Grande Fratello Vip è stata abbastanza tranquilla senza colpi di scena. Vive le sue giornate all’interno della Casa senza mai litigare con nessuno, è accomodante, questo comportamento viene apprezzato molto dai suoi fan. In questi giorni è uscita una sua intervista rilasciata a “Chi” prima di varcare la porta rossa dove è tornata a parlare di sua figlia e di come la gravidanza le ha cambiato la vita, mandandola in menopausa in ritardo. Il suo grande rammarico è di aver avuto Maria a 53 anni e di non vederla crescere a fianco a dei nonni.

Dopo la puntata di venerdì Carmen nelle vesti di personal trainer ha messo a dura prova gli inquilini con specifici esercizi pensati per risollevare gli animi dopo una puntata difficile.

Finora Carmen Russo non è mai andata al televoto e questo è un punto a suo vantaggio, ma le dinamiche del gioco fanno emergere lati sconosciuti dei concorrenti e nelle prossime puntate Carmen potrebbe regalarci qualche sorpresa. Intanto venerdì sera ha nominato Davide Silvestri perché aveva una nomination in sospeso, riferendosi all’edizione dell’Isola dei famosi del 2003 che li ha visti partecipare insieme.

Chi invece ha nominato Carmen è stato Nicola, perché tra loro non c’è molto dialogo. Ieri, domenica 3 ottobre, i concorrenti del Grande Fratello Vip hanno organizzato una festa a sorpresa per il compleanno della ballerina. Dopo la cena preparata con passione e cura, i coinquilini si sono scatenati tra tuffi in piscina e balli, grazie a Jo Squillo nei panni di DJ.

