Carmen Russo difende Katia Ricciarelli/ Sophie sbotta “Non si può sempre giustificare”

Carmen Russo prova a giustificare Katia Ricciarelli. Parlando con Sophie Codegoni, la showgirl ha rivelato: “Sono stata la prima a sentirsi dire una parola pesante in diretta ma poi la situazione si è chiusa e siamo andate avanti”. Sophie però non è d’accordo con Carmen Russo e sentenzia: “Non si può però sempre giustificare perché allora ci sono altre persone che quando commettono piccoli errori non vengono mai giustificate”. Sui social, diverse persone si sono schierate dalla parte di Sophie Codegoni anche se qualcuno ha fatto giustamente notare che sarebbe meglio sottolineare a Katia il suo atteggiamento per farle capire quanto sia sbagliato: “Visto che non ci sta e sono tutte vere oneste, dirette … perché non andare immediatamente da Katia??Altrimenti mi pare si voglia solo cavalcare l’onda del vittimismo”. Sophie Codegoni però è stata anche accusata di buonismo. D’altronde è stata lei spesso a criticare Gianmaria Antinolfi: “Sophie non fare la finta buonista, hai dato dello “schifoso, falso e illuso” a Gianmaria. Pensi che siano aggettivi meno gravi di quelli usati da Katia per Miriana?”.

Katia Ricciarelli Vs Miriana Trevisan "Cogl*ona, la odio"/ "Le darei due schiaffi"

Carmen Russo, è scontro con Manila Nazzaro: “Non c’è più la sintonia di prima”

Carmen Russo è ai ferri corti con Manila Nazzaro. L’ex Miss Italia si è confidata con la nuova arrivata Patrizia Pellegrino sulla questione, facendole sapere che il rapporto tra lei e la nota ballerina è cambiato: “Tra me e Carmen non c’è più la sintonia di una volta”. Carmen Russo si era lamentata del voto ricevuto da Manila Nazzaro: “Non è tanto la nomination che mi ha dato fastidio, ma la motivazione. Piano, piano uno si nomina e si elimina. Se io ieri avessi nominato Manila, anche lei sarebbe stata in nomination. Io non l’avrei proprio nominata. Lei mi diceva che ero un esempio e poi mi ha nominata. Non me la sarei mai aspettata la sua nomina sono sincera. Per quello che ha fatto sono rimasta sorpresa e ci sono rimasta male è tutto. Se tutti si lamentano delle sue motivazioni significa che sono un po’ strane”.

Katia Ricciarelli vs Patrizia "Senti, sei arrivata ieri, non cominciare…"/ La 'regina' sbotta al GF VIP

Manila Nazzaro però ha sbottato con Carmen Russo dopo aver sentito le sue parole: “Devo essere onesta. Non potevo nominare gli altri, ho fatto una scala di rapporti. Non che con te non abbia rapporto, ma è diverso. Cerchiamo di dire la verità […] Tu sei permalosa e si vede, anche adesso dici che cambierà il tuo pensiero nei miei confronti. Se io ti stimo non devo votarti? Mi fai girare le palle. Preferisco che tu mi dica le cose in faccia e non parli di me con Miriana. No, no, no adesso parli con me, chi avrei dovuto nominare? Dici che non te la prendi, alla faccia poi fai queste storie”.

LEGGI ANCHE:

Katia Ricciarelli "Grande Fratello Vip si allunga? Non rimango"/ Con lei anche...

© RIPRODUZIONE RISERVATA