Carmen Russo è l’inseparabile moglie di Enzo Paolo Turchi, nonché mamma della piccola Maria. Mentre il compagno è in procinto di iniziare la sua nuova avventura al Grande Fratello 2024, lei prova a gestire l’ansia e l’agitazione per la partenza di Enzo Paolo, da cui non si staccherebbe mai. In una intervista rilasciata recentemente nel programma televisivo di Storie di Donne al Bivio, la showgirl ha ammesso di essere felice e al tempo stesso molto preoccupata per la nuova esperienza del marito nel reality di Canale 5. “E’ complicato”, ha commentato brevemente Carmen, parlando dell’imminente partenza del programma. “Sono felicissima e anche preoccupata della sua partecipazione al Grande Fratello 2024”, ha ammesso.

“Sono contenta perché lui ci teneva ed è una bella esperienza, lui tramite me l’ha già vissuta. Ma una cosa è essere fuori ed un’altra è essere dentro”, ha sottolineato la moglie di Enzo Paolo Turchi, che sicuramente farà il tifo da casa assieme alla figlia e, quando possibile, in studio.

Enzo Paolo Turchi al Grande Fratello 2024, le raccomandazioni di sua moglie Carmen Russo

L’entusiasmo di Enzo Paolo Turchi è contagioso, ma Carmen che conosce bene le dinamiche dei reality spera non ci siano intoppi e che tutto prosegua per il meglio e in maniera lineare. Stando ad una dichiarazione di lui, rilasciata in una intervista a Nuovo Tv, la moglie sarebbe un tantino gelosa delle possibili conoscenze che Enzo Paolo potrebbe fare dentro le casa.

Così Carmen lo avrebbe intimato a “non lasciarsi distrarre dalle altre concorrenti”, anche perché a guardarlo da casa, oltre a lei, ci sarà anche la figlia Maria. Dunque, non resta che attendere l’inizio del Grande Fratello 2024 per capire come se la caverà il buon Enzo Paolo Turchi. Sua moglie e sua figlia, a nostro avviso, possono dormire sonni sereni.

