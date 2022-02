Carmen Russo/ La bordata di Maria Monsé: “Non sono pazza, vi dico che…”

Carmen Russo e Enzo Paolo Turchi: il matrimonio-gate con Maria Monsé

Carmen Russo a Verissimo tra il caso matrimonio e l’appassionante avventura al Grande Fratello VIP. La showgirl, negli ultimi mesi, ha ritrovato una grande popolarità grazie al reality show di canale 5. Coi suoi modi di fare e di rapportarsi con gli altri concorrenti, ha conquistato l’affetto del pubblico. Tanto che Alfonso Signorini, quando l’ha accolta in studio dopo essere stata eliminata dal gioco, l’aveva definita la vincitrice morale di questa edizione.

A diverse settimane dalla sua uscita dalla casa, negli ambienti di gossip si continua a parlare del matrimonio gate, ma anche delle accuse che Carmen Russo aveva rivolto a Maria Monsè, sostenendo fondamentalmente che si fosse autoinvitata alle sue nozze con Enzo Paolo Turchi. La showgirl, tuttavia, è andata su tutte le furie e ha promesso battaglia per sbugiardare Carmen Russo. Se ne è parlato a Pomeriggio 5 e, molto probabilmente, se ne parlerà anche oggi a Verissimo.

Carmen Russo finisce nel mirino di Maria Monsé

Di questo tema, oltretutto, se ne era già discusso nelle settimane scorse, in una sorta di triangolo che aveva però coinvolto Nathalie Caldonazzo. Adesso, al centro della polemica con Carmen Russo, c’è la Monsé che dalla D’orso ha portato alcune chat di Whatsapp che a suo dire le darebbero ragione: “Non ci sto a passare per pazza che mi invento le cose, non mi sono mai autoinvitata al loro matrimonio. Barbara ho le prove, i tabulati telefonici e i backup di Whatsapp. Vi mostro i messaggi in cui Enzo Paolo mi ha invitata al matrimonio. Se non fosse che Whatsapp mi si è disinstallato, avrei anche la cartolina di invito che mi ha inviato per chat, purtroppo vi mostro soltanto i messaggi”, ha sbottato.

Insomma non è un momento sereno per Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo, che però come hanno sempre fatto, affronteranno ogni “accusa” col sorriso stampato sulle labbra, senza prendersi troppo sul serio. Forse al grande pubblico della tv generalista piacciono proprio per questo.



