Carmen Russo/ Non convince il web: “È ancora al Grande Fratello Vip?”

Carmen Russo al Grande Fratello Vip?

Nella casa del Grande Fratello Vip sta nascendo una nuova coppia quella di Miriana Trevisan e Nicola Pisu. Ma qualcuno ha dei forti dubbi sull’autenticità della relazione.

Katia Ricciarelli è convinta che tra i due innamorati sia successo molto di più di quello che vorrebbero far credere, Carmen Russo è del parere opposto, mentre si recava nella sua stanza per andare a dormire ha visto i due giovani distesi su uno dei cuscini vicino la piscina, ha notato che si guardavano in un modo particolare, ha spiegato all’amica di aver atteso con curiosità l’arrivo dell’ipotetico bacio, invece non è successo nulla e ha commentato: “Tutte chiacchiere e poi alla fine…”, lasciando intendere che tra i due non accade mai niente di rilevante.

Carmen Russo/ Fra fettuccine, palestra, la scoperta choc di Alex Belli in intimità...

Carmen Russo non convince il popolo del web

Sabato sera gli abitanti della Casa hanno giocato a “Ruba bandiera” e si sono divertiti molto. La domenica mattina il risveglio è stato lento, Carmen Russo, Jo Squillo e Katia Ricciarelli in attesa del pranzo hanno trascorso del tempo in piscina a fare un po’ di acqua gym per riattivare i muscoli. A loro si sono aggiunti Ainett, Manila e Giucas che ha fatto divertire le donne con la sua simpatia.

Enzo Paolo Turchi chiude l'Accademia di danza/ "Rischiavo di finire gambe all'aria"

La giornata è proseguita tranquilla e Carmen è sembrata molto rilassata, come se si fosse presa una pausa dai suoi pensieri. Sui social però in molti si lamentano del percorso della showgirl dentro la casa: “Carmen Russo? Dove che non la vedo mai? Ma c’è in casa ancora?”, ha scritto un utente su Twitter. E ancora: “Esatto. Carmen vuole fare la diplomatica, ma poi prende posizione solo alle spalle della gente”. In molti la definiscono un “comodino”.

LEGGI ANCHE:

Carmen Russo/ Enzo Paolo Turchi soffre la distanza: "Non ce la faccio più..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA