Carmen Russo: “Sentivo che mia figlia Maria sarebbe arrivata”/ “Enzo Paolo Turchi…”

Carmen Russo: “Ho cercato Maria per tanti anni”

Carmen Russo, ospite di “Oggi è un altro giorno”, racconta la maternità: la sua Maria è nata quando lei aveva 53 anni. Una figlia voluta e cercata a lungo con Enzo Paolo Turchi, suo marito dal 1987. Un amore lungo e fortissimo, che la nascita della piccola ha solo rinforzato. “Io ho congelato gli ovociti quando ho cominciato il percorso di fecondazione assistita. Ogni volta che avevo un ovocita di qualità ottima, si congelava. Non mi sono mai scoraggiata, sapevo che ce l’avrei fatta. C’ho messo anni ed anni ma sapevo che qualcuno mi avrebbe dato una mano” ha raccontato la ballerina.

“Enzo Paolo Turchi come papà è il massimo”

La vita dopo la nascita di Maria è cambiata completamente per Carmen Russo, che a “Oggi è un altro giorno” ha rivelato: “Sono felice, la amo, bisogna innamorarsi e cercare di mantenere l’amore. Io mi sveglio tutti i giorni alle 6 per lei, ho guadagnato due ore di vita. Enzo Paolo? Non era male già come marito, come papà è il massimo. La cosa bella è che cresci con loro, abbiamo più consapevolezza e più tempo. Dopo una storia di trent’anni, doveva arrivare”.

La showgirl ha poi raccontato come cerca di educare la bambina: “A Maria cerco di trasmettere i valori umani e cristiani… La bontà, l’umiltà, l’onestà. Il non fare cattiverie agli altri perché non ti porta mai nulla. E poi lo studio. Lei deve avere delle armi per affrontare la vita”.

