Carmen Russo: “Maria il successo più grande”/ “Enzo Paolo Turchi? Il segreto…”

Carmen Russo: “Maria mi sta facendo vivere la vita al top”

Ospite di Bellamà, Carmen Russo ha parlato del suo rapporto con Enzo Paolo Turchi, suo compagno e marito da una vita, con il quale da nove anni ha una bimba, Maria. L’intervista è cominciata parlando del periodo della pandemia. Questi anni non sono stati semplici per nessuno, eppure la showgirl ha raccontato: “Li ho passati bene. Sono stati anni pesanti, in famiglia, ma mi sono goduta nostra figlia Maria e anche le sue lezioni in Dad. Ho vissuto le sue lezioni a scuola ed è stato un po’ come tornare sui banchi. Con Enzo ogni tanto si litiga, abbiamo litigato un po’ di più, ma facevamo pace immediatamente perché eravamo in casa”.

Proprio Maria, quando è arrivata, è stata una vera e propria svolta nella vita di Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo. La showgirl, infatti, aveva 53 anni quando è diventata mamma: “Mi sta facendo vivere la vita al 100%, al top. I figli vanno fatti da giovani ma ci possono essere dei casi diversi. Qui non nascono bambini, se una donna di 40-50 anni può farlo, perché no? Io sono felicissima. Maria è una bambina meravigliosa, ha 9 anni, fa la quinta. È anticipataria a scuola perché è di febbraio. Però è sveglia e poteva andare”.

Quando Maria è nata, per Carmen Russo non sono mancate le critiche. Per alcuni, infatti, era inconcepibile che diventasse mamma a 53 anni: “Inizialmente un po’ mi hanno ferito. Noi artisti ascoltiamo sempre il pubblico e un po’ dispiace ma eravamo talmente felici del nostro successo, Maria, che abbiamo detto che andava benissimo. Abbiamo ponderato tutto perché dopo trent’anni di storia d’amore, è bello, è un valore aggiunto. Io non è che mi sono svegliata a 53 anni e ho fatto un figlio. È un percorso cominciato 9 anni prima. Adesso tutti i commenti belli su Maria arrivano perché abbiamo dimostrato che siamo genitori che ce la possono fare. Ho anche sdoganato questa cosa della maternità tardiva, mi arrivano tanti messaggi, anche se ai giovani dicono di farli subito se ci sono i presupposti”.

Parlando invece del lavoro, con enormi successi, la showgirl ha raccontato a Bellamà: “Io ho fatto il primo film che avevo 15 anni. Negli anni ’80, quando facevo film, ero una ragazza giovane e l’aspetto era un grande bigliettino da visita. Mi sono anche lasciata andare in qualche servizio fotografico. Ho avuto un successo di vendite su Play Man. Io ero molto appariscente, arrivavo a fare un provino o una cosa e mi dicevano solo ‘Va bene per questo ruolo’. Io vedevo la Carrà in televisione, avevo la passione per la danza… Ho avuto sempre un po’ il complesso di dover dimostrare di saper fare qualcosa”.

Il matrimonio con Enzo Paolo Turchi dura dal 1987. I due stanno insieme praticamente da tutta la vita e solamente nel 2013 hanno messo al mondo Maria, che è arrivata dopo trent’anni d’amore. A chi le chiede il segreto per stare insieme così tanto tempo, lei risponde: “Io non avrei voluto un uomo diverso da mio marito. Bisogna avere le idee chiare ed essere coerenti con se stessi. Bisogna avere tanta pazienza, perché gli uomini sono pesanti caratterialmente… Anche noi eh, ma delle donne si sa che sono capricciose. Gli uomini, quando ti hanno preso, poi ti danno una testa così”.











