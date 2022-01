Caro Battiato, omaggio a Franco Battiato/ Diretta, canzoni, ospiti: Pif voce narrante

Caro Battiato, anticipazioni e diretta serata evento 5 gennaio

Mercoledì 5 gennaio, in prima serata, Raitre trasmette “Caro Battiato”, una serata evento dedicata totalmente a Franco Battiato, il maestro della musica italiana scomparso lo scorso 18 maggio. Attraverso le canzoni e i luoghi in cui ha vissuto, il pubblico avrà l’occasione non solo di immergersi nella musica di Franco Battiato, ma anche di scoprire i segreti dell’uomo e i dettagli di una vita privata che ha sempre protetto. A fare da narratore ci sarà Pif che condurrà i telespettatori di Raitre in tutti i luoghi in cui si respira l’arte, la cultura e la grandezza di Franco Battiato.

Grazia e Michele Battiato, mamma e fratello Franco Battiato/ "Sempre accanto"

Con affetto e passione, Pif si immergerà nel mondo di Franco Battiato permettendo al pubblico e ai fans del grande maestro di rivivere momenti indimenticabili della sua carriera. Calla Sicilia a Milano fino all’Arena di Verona, saranno percorsi tutti i luoghi che hanno avuto importanza nella vita artistica e privata del cantautore. In un viaggio davvero speciale, Pif non sarà solo.

Franco Battiato, eredità ed eredi: a chi spetta il patrimonio?/ Voleva lasciarlo a...

Canzoni e ospiti della serata evento “Caro Battiato” omaggio a Franco Battiato

Sono tanti i colleghi e gli amici che, questa sera, ricorderanno Franco Battiato al concerto Caro Battiato. Da Morgan a Lorenzo Jovanotti, passando per Gianni Morandi, Emma Marrone, ma anche Gianna Nannini e Mahmood, ognuno racconterà un aneddoto legato a Battiato e regalerà al pubblico di Raitre anche un momento musicale.

Attraverso il concerto tributo dell’Arena di Verona che si è tenuto lo scorso settembre, gli appassionati della musica di Battiato potranno riascoltare Jovanotti con “L’era del cinghiale bianco”, Gianni Morandi nel brano che è stato scritto proprio per lui, “Che cosa resterà di me”, Emma ne “L’animale”, Fiorella Mannoia con “La stagione dell’amore”, Gianna Nannini sulle note de “Cuccurucucu”, Colapesce e Di Martino con la “Bandiera bianca”, Mahmood con “No time non space” e Carmen Consoli con “Tutto l’universo obbedisce”.

Franco Battiato, perchè non ha mogli e figli?/ Lui: "per necessità di libertà"





© RIPRODUZIONE RISERVATA