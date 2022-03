Carol Torr, l’ex compagna di Giucas Casella/ “In Tribunale ho avuto l’affido totale”

In occasione dei mesi trascorsi al “Grande Fratello Vip” Giucas Casella ha parlato in più occasioni di James, il figlio 36enne di cui è particolarmente orgoglioso e che oggi è diventato un chirurgo affermato. Come ha ribadito in più occasioni l’illusionista, lui è nato dalla relazione che ha avuto con Carol Torr, ex modella inglese che ha poi deciso di non fare da mamma al bambino perché interessata a portare avanti la sua carriera.

Valeria Perilli, compagna di Giucas Casella/ Pronti per le nozze, sarà la volta buona?

Nonostante le difficoltà. l’artista siciliano, grazie anche ai consigli dell’amico Pippo Baudo, ha deciso di crescere il figlio, grazie anche al sostegno della compagna Valeria Perilli. Tra i due è poi insorta una vera e propria battaglia legale, finita a favore dell’uomo che ha ottenuto l’affidamento esclusivo.

Chi è il quinto finalista Grande Fratello Vip/ Eliminato Giucas Casella o Jessica Selassié…

I rapporti tormentati tra Giucas Casella e l’ex compagna Carol Torr

Pochi anni fa Giucas e Carol si erano ritrovati in Tv ospiti di Barbara D’Urso a “Domenica Live”, dove non se le erano mandate a dire. L’uomo, in particolare, aveva sottolineato la totale assenza della ex: “Tu sei venuta a Roma un paio di volte, quando James era piccolo, e venivi anche con il tuo fidanzato. Invece di cercarlo adesso, perché non lo hai cercato quando era piccolo? Adesso è grande, lo hai un po’ perso” – sono state le parole di Casella.

L’artista è però orgoglioso dei sacrifici fatti per crescerlo, avvallati anche a livello legale: “Dice che io sono avido, sostiene che non l’ho mai voluta aiutare. Io non le ho mai impedito di vedere James. Noi ci sentivamo, è venuta poche volte. Può chiamarlo quando vuole. Siamo andati in Tribunale e ho avuto l’affido totale. Comunque sono felicissimo di avere James, è la mia vita”.

Giucas Casella, incidente al GF Vip prima della finale/ Non vede la porta di vetro e…

© RIPRODUZIONE RISERVATA