Carol/ Video, su Rai 3 il film con Cate Blanchett e Rooney Mara (oggi, 16 marzo 2020)

Carol va in onda su Rai 3 oggi, lunedì 16 marzo, a partire dalle ore 21:20. Si tratta di una pellicola realizzata nel 2015 dalla Number 9 Films in collaborazione con la Film4 e la Killer Films per la regia di Todd Haynes, il soggetto è stato tratto dal romanzo The Price of Salt scritto da Patricia Highsmith mentre la sceneggiatura è stata rivista ed adattata da Phyllis Nagy. Il montaggio è stato realizzato da Affonso Goncalves, la scenografia porta la firma di Judy Becker mentre costumi indossati dagli attori sono stati disegnati e realizzati da Sandy Powell. Nel cast figurano Cate Blanchett, Rooney Mara, Sarah Paulson, Kyle Chandler, Jake Lacy, Cory Michael Smith e John Magaro.

Carol, la trama del film

Per Carol andiamo a dare uno sguardo alla trama. Ci troviamo nella città di New York nei primi anni 50. Una giovane donna di nome Teresa sta lavorando durante il periodo natalizio all’interno di un importante magazzino di giocattoli in attesa che possa arrivare una occupazione maggiormente soddisfacente per quelle che sono le sue esigenze. Un giorno nel suo negozio si presenta una donna di nome Carol alla quale dà aiuto per la scelta del regalo per sua figlia optando per un trenino elettrico che dovrà essere inviato nella sua casa del New Jersey. Dopo che la sua cliente si è allontanata Teresa si rende conto che la donna ha lasciato sul bancone i suoi guanti per cui decide di fargli recapitare insieme al giocattolo, direttamente a casa. Il giorno seguente Carol molto contenta di quanto fatto da Teresa la invita a prendere un tè nella sua abitazione. Qui Teresa si rende conto di come Carol stia attraversando un periodo particolarmente difficile della sua vita matrimoniale in quanto sta per separarsi da suo marito in ragione di una sua infedeltà con una donna di nome Abby. Anche Teresa sta portando avanti una relazione per nulla soddisfacente con un uomo di nome Richard tant’è che tra di loro non sembra esserci alcun legame di natura sentimentale. Un giorno Teresa viene baciata di nascosto da un caro amico del suo fidanzato il che le permetterà di accorgersi di come lei non sia per nulla attratta dagli uomini bensì dalle donne. Accade così che l’amicizia con Carol si trasformerà in un bellissimo rapporto sentimentale che purtroppo potrebbe costare tantissimo ad entrambe ed in particolar modo a Carol che potrebbe perdere l’affido della figlia in ragione dell’investigatore privato che il marito ha messo sulle sue tracce per poter denunciare e dimostrare la sua infedeltà matrimoniale. Le due donne dovranno fare fronte comune per non rischiare di essere schiacciate in una società che all’epoca non vedeva di buon occhio i rapporti sentimentali tra persone dello stesso sesso.

