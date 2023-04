Carola e Federico dopo Uomini e Donne/ Presentazioni in famiglia e primi litigi: “Ci scontriamo perché…”

Federico Nicotera e Carola Carpanelli si raccontano dopo Uomini e Donne: convivenza, primi litigi e non solo

Federico Nicotera e Carola Carpanelli hanno conquistato il pubblico di Uomini e Donne. Dopo la scelta, i due hanno subito iniziato una convivenza a Roma, sperimentando la vita da novella coppia. Ma come sta andando? Una domanda alla quale Carola e Federico hanno deciso di rispondere personalmente, replicando alle tante domande curiose ricevute dai loro fan su Instagram.

A chi allora ha chiesto a Carola quale sia il peggior difetto di Federico, l’ex corteggiatrice ha risposto: “Non me l’aspettavo di poterlo dire così apertamente, però è dolcissimo. Una cosa che odio invece è che è disordinatissimo. Casa sembra esplosa!”

Federico Nicotera e Carola Carpanelli dopo Uomini e Donne: come sono andate le presentazioni in famiglia

Proprio il disordine di Federico cozza con la precisione di Carola. Motivo per il quale tra i due fidanzatini è già nata qualche lite: “Litighiamo perché mi rompe le scatole su come cucino, su come non cucino. Se lavo, se non lavo.” ha spiegato l’ex tronista di Uomini e Donne, aggiungendo “Però è bello. Qualsiasi cosa faccio lei rompe. Basta che si lamenta.”

Qualche scaramuccia, quindi, non manca tra Federico e Carola, ma questo non intacca la loro felicità da coppia innamorata. Nicotera infatti rivela che sono state fatte le presentazioni in famiglia e che entrambi sono stati accolti benissimo: “Io ho conosciuto la famiglia di Carola e ovviamente anche lei ha conosciuto la mia, infatti ora è con mia madre e le mie sorelle a fare salotto, mentre io sono qui da solo”, ha concluso l’ex tronista.

