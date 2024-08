Uomini e Donne, Ida Platano criticata Ernesto Russo: “Non amo le donne che corrono dietro agli uomini che scappano”

Manca poco all’inizio della nuova edizione di Uomini e Donne che, salvo slittamenti all’ultimo, dovrebbe tornare in onda a partire da lunedì 9 settembre 2024. E il magazine Nuovo per l’occasione ha raggiunto Ernesto Russo, volto di punta e molto discusso della scorsa edizione. Presentatosi come corteggiatore di Ida Platano in seguito ha iniziato una frequentazione con la ‘dama’ Barbara De Santi ma nessuna delle due conoscenze è andata a buon fine. Il 48enne nel frattempo fuori dal programma ha trovato l’amore con la fidanzata Marta ma al settimanale è ritornato a parlare della sua esperienza nel dating show di Maria De Filippi.

Innanzitutto Ernesto Russo ha criticato Ida Platano sottolineando come alcuni sui atteggiamenti non gli sono piaciuti e per questo si è tirato indietro ed ha smesso di corteggiarla: “Ida è carina ma non ci siamo trovati. Quando ho capito che non c’erano i presupposti per andare avanti, mi sono fermato. Non mi piacevano i suoi atteggiamenti” E subito dopo ha lanciato la stoccata contro Ida Platano, Ernesto Russo: “Non amo le donne che corrono dietro agli uomini che scappano. E lei lo ha fatto più volte.” Inoltre ha aggiunto di augurarsi che Ida e Mario Cusitore, dopo il caos della scorsa edizione, possano un giorno ritornare insieme.

Ernesto Russo frecciata a Ida Platano e poi confessa: “Vi presento la mia fidanzata Marta”

Oltre a lanciare una frecciata a Ida Platano, Ernesto Russo ha escluso il suo ritorno a Uomini e Donne, non solo perché ha una fidanzata, Marta ma anche perché non è programma compatibile con il suo modo di essere e di fare: “Sono uscito di scena, non ero compatibile con quello show. Sono stato onesto e ho ammesso di essermi guardato intorno anche a telecamere spente. Non ho trovato l’amore in tv ma fuori dagli studi.” E subito dopo ha parlato della donna che gli fa battere il cuore. Chi è la nuova fidanzata di Ernesto Russo, Marta? Ha 35 anni ed in una passata intervista l’ha definita simpatica e poliedrica. A Nuovo, invece, l’ex cavaliere ha confessato: “Sto frequentando Marta, ha 13 anni in meno di me e la prima cosa che mi ha colpito è stato il suo lato B (ride, ndr). Scherzi a parte mi piace molto la sua personalità”