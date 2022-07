Carola Puddu: “Storia d’amore con Luigi ad Amici? Mai esistita”/ “Non c’è stato nulla”. E su LDA…

Carola Puddu torna a parlare di Luigi Strangis dopo Amici 21: “Storia d’amore mai esistita”

Carola Puddu è stata una delle concorrenti dell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi. Oltre ad essere una dei ballerini più amati di Amici 21, molti fan del talent si sono appassionati a lei anche per il rapporto speciale che in casetta è nato con Luigi Strangis, cantante e vincitore dell’ultima edizione. Un’amicizia speciale la loro che non è però mai sbocciata in un vero e proprio amore nella scuola. C’è chi ha dunque iniziato a sperare che questo rapporto potesse evolvere una volta finito il talent, ma le cose sono andate diversamente.

Lo ha confermato di recente la stessa Carola in un’intervista rilasciata al settimanale DiPiù: “Quella che ho vissuto con Luigi è stata una storia d’amore che in realtà non è mai esistita. – ha chiarito la ballerina, spiegando – Perché dopo quel momento di emozione e fragilità tra di non c’è e non c’è stata una relazione. Non c’è stato più nulla.”

Carola Puddu smentisce l’interesse per LDA

Carola Puddu fa sapere che non c’è stata occasione per approfondire il rapporto con Luigi, tanto che oggi sembra essere ormai solo un ricordo: “È tutto un “se”, un “forse”, un ma”. Sono solo ipotesi perché, di fatto, non c’è stata questa possibilità di scegliere o di scegliersi. Siamo rimasti amici, punto. Ma niente di più. La vita va avanti e la mia, ora, mi piace tantissimo.”, ha chiarito.

Una brutta notizia per i fan dei ‘Caroligi’ che speravano nell’inizio di un amore. A chi poi ha sospettato di un interesse di Carola per LDA, altro ex allievo di Amici, la ballerina ha risposto negando categoricamente e, anzi, sorridendo al gossip.

