LDA e Carola Puddu flirt dopo Amici 21?/ La reunion spopola nel web, i fan sognano ok

LDA, diventa virale una reunion tra ex Amici: il motivo

Dopo aver appassionato i telespettatori del Gigi uno come te: 30 anni insieme, l’evento made in Napoli organizzato per il trentennale della carriera del padre Gigi D’Alessio, Luca D’Alessio in arte LDA torna al centro dell’attenzione mediatica e il motivo è presto detto. Tra gli hashtag in tendenza nelle ultime ore, su Twitter, spunta quello dalla dicitura “Di Maria”, che allude ai popolari volti di Amici, ovvero il talent prodotto e condotto da Maria De Filippi, che ora è usato dagli utenti per commentare una reunion post-Amici 21 registratasi tra LDA e Carola Puddu. Il figlio d’arte e la ballerina moderna si sono rivisti nella citta di residenza del primo, ovvero a Napoli, e insieme ai due ex compagni di squadra all’ultima edizione di Amici c’era anche l’altro cantante napoletano Aka7even al secolo Luca Marzano, che invece ha partecipato all’edizione Amici 20 del talent show.

E’ ormai risaputo che i due Luca siano molto vicini tra loro, accomunati dall’amore per il canto e la città di Napoli e dal contratto discografico che li vincola alla major Sony Music Italy, oltre al sogno custodito nel cassetto di duettare con il beniamino pop canadese, Justin Bieber. E desta particolarmente curiosità la vicinanza tra Luca e Carola, tanto che c’è chi tra gli utenti del web scommetterebbe che tra i due ci sia del tenero top-secret.

Il messaggio di LDA per Carola Puddu

La notizia della reunion tra Amici 21 giunge tra le Instagram stories di LDA, dove il cantante si lascia immortalare con Aka7even e Carola Puddu e rivolge un messaggio speciale alla ballerina. “Presto al Teatro San Carlo”, scrive tra le storie sotto il frame in cui con Carola e Aka7even si danno ai passi di danza classica in un balcone, per poi rivolgere parole affettuose alla ballerina: “Mi sembrava giusto pure salutare mia sorellina, anzi la mia sorelona, è più grande… è venuta a trovarmi qui a Napoli. Com’è napoli?”. E la diretta interessata replica:” Bellissima”. LDA le fa eco abbracciandola forte: “Veramente guagliuni, Napoli è sempre Napoli!”. E una domanda sorge ora spontanea: tra i due giovani ex Amici 21 c’è amicizia o dell’altro?

Nel frattempo, il popolo del web si dà alle reazioni social più disparate su Twitter rispetto alla vicinanza che ora si palesa tra LDA e Carola, dopo Amici 21. “LA FO**UTA REUNION TRA CAROLA E LDA, FINALMENTE. Siete stupendi”, si legge tra i commenti social, e poi ancora: “CAROLA LDA E LUCA INSIEME… NOI OGGI ABBIAMO VINTO”.

CAROLA LDA E LUCA INSIEME NOI OGGI ABBIAMO VINTO pic.twitter.com/THiNbM76Iv — simona (@x_sparksfly) June 19, 2022













