Carola Rackete denuncia Matteo Salvini/ Lui: “Viziatella, la controdenuncio!”

Matteo Salvini denunciato da Carola Rackete per istigazione a delinquere: a darne annuncio è il leader della Lega nel corso di una diretta Facebook. Recentemente ospite a Piazza Pulita e Che tempo che fa, la “capitana” ha querelato il politico italiano, che non ha tardato a replicare: «Ce l’ha con me, chi è sotto indagine: lei che ha speronato i militari italiani? No, io: lei è la parte offesa. Mi manca l’istigazione a delinquere». L’ex ministro dell’Interno, già indagato per diffamazione alla Rackete, ha aggiunto poco dopo: «Con tutti i problemi che hanno i tribunali, arriva la signorina tedesca viziatella e di sinistra che ha come passatempo notturno lo speronamento di militari, che per me è un reato. Noi cosa facciamo? Controdenunciamo: io non ho mai attentato alla vita di nessuno».

CAROLA RACKETE VS MATTEO SALVINI, LEADER LEGA DENUNCIATO PER ISTIGAZIONE A DELINQUERE

Matteo Salvini ha ricevuto dalla Procura di Milano un verbale di invito a dichiarare/eleggere domicilio e nomina del difensore di fiducia in relazione alla denuncia per diffamazione e istigazione a delinquere. La querela parte da alcuni appellativi rivolti da Salvini alla capitana Sea Watch, su tutti “sbruffoncella”, “fuorilegge” e “delinquente”. Poco fa, sempre sui social network, l’ex capo del Viminale ha rincarato la dose: «Questa mi mancava: l’eroina della sinistra che ha speronato la Guardia di Finanza mi denuncia per “istigazione a delinquere”… Roba da matti! Noi sorridiamo e controdenunciamo, contando di incontrare questa signorina in Tribunale». Dopo il “caso” Nutella, una nuova tegola per Salvini: ma il leghista non sembra particolarmente preoccupato, anzi…





© RIPRODUZIONE RISERVATA