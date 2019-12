Salvini vs Nutella/ “Ci sono nocciole turche, mangio italiano”, Morani: “Caz*ata”

Matteo Salvini vs Nutella, il leader della Lega si scaglia contro crema gianduia contenente cacao e nocciole targata Ferraro. Nel corso di un comizio a Ravenna in vista delle elezioni regionali in Emilia Romagna, l’ex ministro dell’Interno dopo una battuta sulle sardine – «Non ho freddo, sto bene: mangio pane, salame e due sardine e sto ancora meglio» – ha risposto così ad una signora che gli ricordava di mangiare Nutella: «Signora, lo sa che ho cambiato? Ho scoperto che per la Nutella si utilizzano delle nocciole turche. Io, invece, preferisco aiutare le aziende che usano prodotti italiani». E Salvini ha aggiunto poco dopo: «Preferisco mangiare italiano ed aiutare gli agricoltori italiani». Dichiarazioni che non sono passate inosservate a nessuno, in particolare sui social network…

SALVINI VS NUTELLA, MORANI: “CAZ*ATA”

C’è chi fa ironia sulle dichiarazioni di Matteo Salvini sulla Nutella e chi, invece, attacca il “sovranismo culinario” sposato dal segretario federale della Lega. A partire da Alessia Morani, sottosegretario allo Sviluppo Economico: «Ecco a voi il sovranismo culinario. Tra le cazzate dette fino ad oggi questa proprio mancava. Evviva la Nutella. Salvini con la Nutella sta facendo la stessa figura barbina che ha fatto sul Mes. C’è un progetto della Ferrero che si chiama progetto nocciola Italia ma evidentemente lui non lo sa. E lui sarebbe quello che fa gli interessi dell’Italia». Netta la presa di posizione di Giordano Masini, coordinatore della segreteria di Più Europa: «La Ferrero promuove con contratti vantaggiosi per gli agricoltori italiani l’impianto di 25.000 ettari di noccioleti, perché in Italia di nocciole non se ne producono abbastanza. Ma per Salvini la Ferrero va boicottata perché usa anche materia prima estera». E, come dicevamo, non mancano le battute ironiche, eccone un esempio: «Salvini rinuncia alla Nutella perché usa nocciole turche. Oggi postava sui suoi social una pizza (origine Medio Oriente) con pomodoro (origine America Centrale) e 4 formaggi (origine Nord Africa). Forse c’era pure del basilico (origine India)».

