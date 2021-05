Carolina Crescentini, moglie Motta/ “Matrimonio in gran segreto e poi..”

Carolina Crescentini non ha bisogno di presentazioni. Grande attrice del cinema italiano, spesso madrina di importanti eventi, ma anche eroina sul piccolo schermo dove i suoi ruoli, sempre attenti a temi importanti, sono premiati da ottimi ascolti. La sua carriera è sicuramente costellata di momenti ad alta intensità e di importanti traguardi ma anche la sua vita privata non è da meno visto che l’attrice ha sposato, in gran segreto, il suo compagno. Il cantante Motta, quest’oggi sul palco dell’1 Maggio, è al suo fianco ormai da anni ma è stata l’attrice ad ufficializzare la loro storia, mostrandosi insieme sul red carpet durante la prima del film ‘A casa tutti bene‘. Dopo qualche tempo i due hanno deciso di sposarsi ma anche in quel caso si sono nascosti dietro un grosso velo di mistero.

Motta/ "Il disco Semplice racchiude 3 anni della mia vita" (Concertone Primo Maggio)

Carolina Crescentini, moglie Francesco Motta con un “Matrimonio in gran segreto”

Carolina Crescentini e Francesco Motta si sono sposati con rito civile e in gran segreto in un resort della campagna toscana. Il bisogno di riservatezza è sicuramente il baluardo della loro vita privata e del loro amore e in un’intervista di qualche tempo fa, proprio l’attrice ha rivelato com’è iniziata la loro conoscenza e com’è poi scoccata la scintilla: “Lui ci ha messo un mese a chiamarmi e subito io ero diffidente” A conquistarla sono stati la sua sensibilità e la sua riservatezza e quella scintilla si è poi trasformata in un grande amore che continua ancora oggi e che spesso li vede dedicarsi qualcosa di importante e dolce sui social.

