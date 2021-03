Francesco Motta, marito Carolina Crescentini/ “Una storia di occhioni..”

Francesco Motta è il marito di Carolina Crescentini. Lei oggi tornerà ad essere protagonista su Rai1 e lui la guarderà da casa, la casa che ormai da anni condividono prima come compagni e poi come marito e moglie. Il loro sì è arrivato nel 2019 in gran segreto, con una cerimonia per pochi intimi nella campagna maremmana, ed è arrivato dopo due anni dal loro primo incontro organizzato, sembra, da amici comuni che erano sicuri della loro affinità. E’ bastato uno sguardo per amarsi e ancora oggi si guardano proprio come la prima volta tant’è che la stessa attrice, che spesso posa sui social con suo marito, rilancia in una didascalia di una foto che li ritrae insieme: “Una storia di occhioni…”. Ma chi è Francesco Motta a parte essere il marito di Carolina Crescentini?

Francesco Motta, marito Carolina Crescentini, chi è e cosa fa nella vita?

Noto semplicemente come Motta, Francesco è un noto cantautore italiano classe 1986. Nato a Pisa da famiglia livornese, nel 2006 fonda, insieme ad altri, il gruppo Criminal Jokers, band nata sulle note del busker-punk, poi, trasferitosi a Roma, ha iniziato a studiare composizione al Centro sperimentale di cinematografia di Roma, sotto la direzione artistica di Ludovic Bource, diventando presto compositore di colonne sonore di diversi film e documentari. Il suo esordio da solista è arrivato cinque anni fa, con La fine dei vent’anni, e due anni dopo escono Ed è quasi come essere felice e La nostra ultima canzone. Nel 2019 è salito sul palco di Sanremo con il brano Dov’è l’Italia e nella serata dei duetti trionfa proprio al fianco di Nada, la cantante a cui è dedicato il film che questa sera riporterà proprio la moglie in tv su Rai1, nei panni della madre della sua versione giovane.



