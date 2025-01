Chi è Carolina Di Domenico? Dalla televisione alla radio, la donna ha un passato sia da conduttrice che da intervistatrice. Nonostante ciò non si è mai esposta più di tanto raccontando di sè e della sua vita privata. Prima si è data a Mtv, poi è passata al Disney Club, e ancora è passata in Rai. Di recente abbiamo visto l’ultima puntata del famoso show Binario 2 condotto da Gianluca Semprini e Andrea Perroni. Eppure, il programma non è andato affatto bene e quindi Rai ha deciso di toglierlo dal palinsesto.

Carolina Di Domenico ha spiegato in sua difesa che per far decollare un programma, due mesi sono pochissimi per riuscire a prendere ascolti. Soprattutto, però, i risultati seppur bassi, hanno mostrato che gli spettatori hanno un interesse crescente. Polemiche a parte, Carolina Di Domenico ha spiegato che oggi come oggi la televisione è cambiata e che a parer suo non bisogna proporre programmi per seguire le persone, ma sono le persone che vanno educate tramite la proposta dei programmi. Una bella presa di posizione quindi quella di Carolina Di Domenico che spiega come il linguaggio della televisione stia cambiando sempre più di anno in anno.

Carolina Di Domenico racconta dei figli: “Ecco come ho gestito la mia famiglia durante la conduzione”

Una cosa che ha dato molto fastidio a Carolina Di Domenico è stato il paragone con Fiorello. È stato inevitabile per i fan andare a confrontarla con lui in Binario 2: “Quando è atterrato in quella fascia oraria, ha ottenuto una risposta completamente diversa. Com’è giusto che sia, aggiungo“. Dopo la cancellazione del programma, Carolina Di Domenico ha spiegato che è stato molto difficile ritrovare l’equilibrio durante la sua vita, consapevole soprattutto che non avrebbe più rivisto i suoi colleghi, diventati poi ovviamente amici nel corso del tempo.

Per quanto riguarda invece la sua famiglia, ha raccontato come ha gestito il periodo in cui è andata a Binario 2. Durante il programma si è data delle regole ferree: “Non andavo mai oltre le 22” ha raccontato, spiegando che una regola di quell’ora era quella di andare a letto. I figli di Carolina Di Domenico sono ormai grandi e autonomi, di conseguenza questo nuovo impegno non ha inficiato, per così dire, sul suo equilibrio familiare: “Per fortuna ho due figli grandi, sono autonomi”, ha spiegato, “E mio marito ha un sonno molto pesante. Forse non se ne sono nemmeno accorti”.