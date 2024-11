Carolina Di Domenico è una nota conduttrice radiofonica televisiva che ha conquistato non poco successo nel corso della sua carriera. È nata il 5 aprile 1979 a Napoli e dopo aver conseguito il diploma si è trasferita a Roma per frequentare la facoltà di sociologia all’Università ‘La Sapienza’. Sin da giovanissima ha manifestato una grande passione per l’intrattenimento, dal 1999al 2003 al fianco di Giovanni Mucciaccia ha condotto Disney Club, dopodiché è approdata su MTV nei panni di video jockey. Co-conduceva anche TRL, dove oltre a lanciare le esibizioni dei cantanti annunciava la classifica dei dieci video più votati dagli spettatori. Per un anno ha affiancato Giorgia Surina e Marco Maccarini, li ha poi sostituiti nella conduzione del programma insieme a Federico Russo nella stagione 2004-2005.

Ha conquistato non poca visibilità nel 2005 anche con la conduzione di ‘A Night With’ su MTV. Tre anni dopo c’è stato il suo passaggio a Rai 4 al timone della trasmissione Sugo – 60 minuti di gusto e disgusto. Nel 2012 Carolina Di Domenico è approdata su La7 dove ha condotto Dottori in prima linea, nello stesso anno al fianco di Alessandro Cattelan ha presentato il concerto benefico ‘Italia Loves Emilia’.

Il ritorno in Rai di Carolina Di Domenico e l’amore con il marito Pierluigi Ferrantini

Tantissimi sono i successi che Carolina Di Domenico ha conquistato durante la sua carriera. Nel 2013 è tornata in Rai con la conduzione di The Voice of Italy insieme a Fabio Troiano. È stata al timone del DopoFestival di Sanremo nel 2018 e ha ricoperto il ruolo di commentatrice dell’Eurovision. Nel 2021 ha ricoperto lo stesso ruolo, stavolta però per tutta la durata della manifestazione, al fianco di Cristiano Malgioglio e Gabriele Corsi. In passato ha ricoperto anche il ruolo di attrice in fiction e film come Distretto di Polizia, Eccomi, Una canzone per te e Un medico in famiglia.

Da anni Carolina Di Domenico lavora anche in Radio, la sua carriera iniziò nel 2008 Radio Città Futura poi approdò su Radio 2 dove ha condotto diversi programmi come: Rock and Roll Circus, la cronaca del Festival di Sanremo e del Festival di Castrocaro, 610 e altri ancora. Dal 21 ottobre 2024 è iniziata per lei una nuova esperienza sul piccolo schermo con la conduzione di un nuovo morning show su Rai 2, Binario 2, con Andrea Perroni e Gianluca Semprini.

Per quanto riguarda la sua vita privata, la nota conduttrice da moltissimi anni è legata sentimentalmente al frontman del gruppo musicale Velvet, Pierluigi Ferrantini. Dal loro amore sono nati due figli, Pietro e Andrea, e dopo circa quindici anni di relazione nel 2021 sono diventati marito e moglie, convolando a nozze.