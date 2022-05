Carolina di Domenico e la scelta di diventare vegana/ “Adesso mangio…”

Carolina Di Domenico, prova vivente dello stile di vita salutista

Carolina Di Domenico annuncerà anche quest’anno i voti della giuria italiana in diretta durante la finale dell’Eurovision Song Contest. Carolina affiancherà Gabriele Corsi e Cristiano Malgioglio al commento delle tre serate della manifestazione internazionale. Non tutti sanno che Carolina Di Domenico da anni è salutista. La giovane ha abbracciato la dieta vegana e pratica anche yoga. E’ il Corriere dello Sport ad averlo rivelato. Una volta al marito Pierluigi Ferrantini chiesero quale fu il segreto della loro unione e lui rispose: “Il tofu e il seitan adesso li mangio e mi piacciono pure”. Carolina ama molto cucinare e lo fa non solo per la sua famiglia ma anche per gli amici più stretti tra cui figurano Pierfrancesco Favino e la moglie Anna Ferzetti. Anna è una delle migliori amiche di Carolina tanto che entrambi erano presenti al suo matrimonio avvenuto a luglio dello scorso anno.

Abiti, look e stilisti Eurovision 2022/ Laura Pausini in Valentino: abiti rosa e...

Carolina Di Domenico è anche amante dello sport ma si tiene in forma praticando lo yoga. Su Instagram ha pubblicato di recente una foto in cui assume una posizione yoga dentro al Colosseo deserto, commentando di far parte della “compagnia degli archetti”, ossia appassionati di yoga, guidati dalla maestra Rachele Cirri, che si scattano foto in posizioni yoga ovunque capiti, infatti uno degli hashtag che usano è #yogaeverywhere.

Kalush Orchestra, Ucraina: chi sono? Eurovision 2022/ Vincitori 'annunciati' con la canzone "Stefanie"?

Carolina Di Domenico e le iniziative solidali per la salute materna e…

L’amore per la salute e il benessere hanno spinto Carolina Di Domenico ad abbracciare e sostenere numerose iniziative solidali. Carolina ha prestato la sua immagine a molte campagne, a quelle per la salute materna a quelle dell’AISM, l’Associazione Italiana Sclerosi Multipla e dell’onlus CBM, impegnate nella cura e prevenzione della cecità. Carolina Di Domenico ha deciso negli anni di sostenere anche aziende che a suo dire “fanno “business nel cibo con un forte e serio impegno per la sostenibilità economica, ambientale e sociale”. Carolina Di Domenico è testimonial per la Associazione Italiana Sclerosi Multipla (AISM) nella campagna La gardenia dell’AISM a partire dal 2010 e, insieme al suo compagno, sostiene la Fondazione Domus de Luna fin dalla fondazione nel 2005.

Raffaella Carrà chi è?/ Tentò di salvare l'Eurovision in Italia

Carolina si è sposata lo scorso anno con Pierluigi Ferrantini. Carolina è sposata dal 10 luglio 2021 con il suo storico compagno, Pierluigi Ferrantini. Il nome potrà non dire molto, ma si tratta del leader di un famoso gruppo musicale, i Velvet, conosciuti da tutti per il brano Boy band. Un amore che ha avuto radici sempre più forti, non ultimo con la nascita del primo figlio Pietro avvenuta nel 2008, e di un secondo figlio, Andrea, dopo soli 3 anni, ovvero nel 2011: “Credo che diventare mamma cambia il tuo approccio inevitabilmente perché cambiano le tue priorità. Il lavoro diventa valvola di sfogo, di riposo dai ritmi di mamma che a volte possono essere anche più pesanti del lavoro ma non ho accettato, e non lo farò in futuro, impegni che mi tolgano troppo tempo a loro”, ha raccontato Carolina Di Domenico.











© RIPRODUZIONE RISERVATA