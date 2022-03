Carolina Marcialis, moglie Cassano e figli Christopher e Lionel/ La vita privata

Antonio Cassano è stato per tanti anni uno dei protagonisti del calcio italiano. L’attaccante ha cominciato la sua carriera nel Bari, per poi approdare alla Roma. La grande chance arriva però con il passaggio al Real Madrid, club nel quale rimane per un anno. A seguire Sampdoria, Milan, Inter, Parma, di nuovo blucerchiati e infine Verona. Una carriera lunga, fatta di alti e bassi, con qualche piccolo inciampo dovuto alla sua “testa calda”. Nonostante l’esuberanza in campo e spesso anche nella vita, Antonio Cassano nel privato ha trovato molto presto il suo equilibrio. Se in campo infatti il suo carattere lo ha portato ad avere vari problemi e a non esplodere mai del tutto, nel privato la situazione è stata differente. L’ex giocatore è infatti legato da anni alla moglie Carolina Marcialis, con la quale ha due figli, Christopher e Lionel.

Antonio Cassano ha sposato Carolina Marcialis nel 2010 con matrimonio misto. L’ex giocatore è infatti ateo e dunque ha scelto di unirsi alla sua compagna con questo rito. La coppia ha due figli: Christopher, nato nel 2011 e che al 2021 gioca nell’Academy dell’Entella, e Lionel, chiamato così in onore di Messi, nato nel 2013.

Chi è Carolina Marcialis, moglie di Cassano

Carolina Marcialis, moglie di Antonio Cassano, è una sportiva proprio come il marito. Si tratta infatti di una giocatrice di pallanuoto italiana. Dal 2020, Carolina indossa la maglia del C.S.S. Verona. Nel 2019 ha ottenuto la prima convocazione in Nazionale, nel Setterosa. Proprio con lei, Cassano ha avuto i suoi due figli, Christopher e Lionel. La famiglia è molto unita e proprio per l’amore della moglie e dei suoi bambini, l’ex giocatore ha detto addio al calcio giocato.

Nei giorni del suo addio al calcio, arrivato nel 2017, Carolina aveva raccontato: “Antonio semplicemente non voleva stravolgerci la vita, far cambiare tutto a me e ai bimbi. Ma io sono la prima che lo appoggia in qualsiasi scelta, anche se ci fosse da andare in Cina lo seguirei con i bimbi. Mi ambiento ovunque. L’importante è essere uniti: per il resto possiamo andare in capo al mondo.” Un legame fortissimo, dunque, quello tra Carolina, Antonio e i loro bambini Christopher e Lionel. Un amore talmente tanto forte da dire addio a quello per il pallone, altrettanto importante nella vita di Cassano.

