“Carolina Marconi? Bel momento di vita vissuta”/ Tonon: “Sentimenti veri e pacifici”

Negli studi di Mattino Cinque, in diretta su Canale Cinque, il commento alla puntata di ieri sera del Grande Fratello Vip 2022-2023, puntata come sempre molto scoppiettante e ricca di colpi di scena. In studio ci si è soffermati in particolare su Carolina Marconi, che ieri ha ricevuto la visita molto gradita del suo compagno, Alessandro Tulli, che le è sempre stata a fianco da quando ha scoperto di avere un tumore. Carolina Marconi ha ripercorso le dolorose tappe della sua malattia, fino ad incontrare la sua dolce metà, un vis-a-vis davvero commuovente. Elisa Toti, opinionista ospite negli studi di Mattino Cinque, ha commentato: “Un grande esempio di donna, una forza incredibile. L’ammiro veramente tanto e l’uomo che è le stato accanto è straordinario, non so se tutti farebbero quello che ha fatto lui”.

CAROLINA MARCONI COMMUOVE AL GF VIP: “LE AUGURO OGNI BENE”

Carolina Marconi vorrebbe avere un bimbo, anche se per il momento non è facile viste le sue condizioni fisiche: “Le auguro ogni bene – ha proseguito Elisa Toti – spero possano raggiungere il loro sogno del bimbo, lei lo desidera davvero tanto, non è facile e gli auguri di farcela, è una donna straordinaria”. In studio a Mattino Cinque anche Raffaello Tonon, che su Carolina Marconi ha aggiunto: “Un bel momento di vita vissuta, concretezza, sentimenti veri e pacifici, più malinconici, meno frizzanti, ma più piacevoli e costruttivi”. Quindi Elisa Toti ha concluso il suo intervento dicendo sempre riferendosi al Gf Vip e alla puntata di ieri sera: “Ora voglio capire il triangolo Edoardo, Antonino, Antonella… per me avremo degli sviluppi”.

