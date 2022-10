Alessandro Tulli, compagno Carolina Marconi/ Lei “Matrimonio? Siamo già una famiglia”

Chi è Alessandro Tulli, compagno di Carolina Marconi: ex calciatore

Prima ancora di essere conosciuto come il fidanzato e compagno di Carolina Marconi, Alessandro Tulli è noto per la sua carriera nel mondo del calcio. Attaccante, ha giocato anche in Serie B, può vantare il passaggio alla Roma nella stagione in cui i giallorossi vinsero lo scudetto, pur non avendo collezionato alcuna presenza nella squadra. La sua carriera è stata anche caratterizzata da gravi infortuni che l’hanno in parte condizionata. L’ultimo contratto è quello del 2016 con Flaminia Calcio, due anni prima si è fidanzato con Carolina Marconi, ora al Grande Fratello Vip, “un amore nato con il tempo“, spiegò a Verissimo nel gennaio scorso.

All’inizio, infatti, Alessandro Tulli è stato rapito dalla bellezza della showgirl venezuelana. “Io mi sono innamorato di una mora stupenda con un viso fantastico e poi ho avuto il tempo di conoscerla piano piano“. Ha poi dimostrato di essere l’uomo giusto quando la compagna ha scoperto di avere il tumore al seno. “Quando il dottore ci ha comunicato l’esito dell’esame siamo andati all’inferno e siamo ritornati insieme“. La coppia non si è finora sposata, ma il matrimonio è nei loro piani e potrebbe, chissà, arrivare dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip. “Per me il matrimonio è importantissimo, è un cerchio tra due persone che si chiude davanti a Dio“, aveva detto Carolina Marconi a Verissimo. Proprio nella Casa si è resa conto di non poter vivere senza il compagno Alessandro Tulli: “È la prima volta che mi sono distaccata dopo la malattia, mi manca come l’aria. Mi sento un po’ persa, ma mi fa bene questo gioco perché mi fa riprendere la forza che avevo”, ha raccontato oggi a Charlie Gnocchi.

Carolina Marconi sul compagno Alessandro Tulli: “Ha valori immensi”

Alessandro Tulli non si espone spesso pubblicamente, ma quando lo fa lascia sempre il segno. Lo ha fatto parlando del suo amore per Carolina Marconi e recentemente per difenderla dagli attacchi che ha ricevuto. Il compagno della concorrente del Grande Fratello Vip, però, la dimostrazione più grande d’amore l’ha data restando al fianco della fidanzata nei momenti più complicati. “La malattia può dividere una coppia oppure unirla in modo profondo. Lui ha trovato il modo di essermi ancora più vicino, di essere mio complice“, raccontò Carolina Marconi a Vanity Fair. Insieme da quasi dieci anni, sono più innamorati che mai. “Lui ha valori immensi, ed è stata questa la prima cosa che ho notato di lui“.

Ma su consiglio della madre, Carolina Marconi si è soffermata anche sul modo in cui Alessandro Tulli trattava la sua famiglia per capire che tipo di uomo è. “Alessandro ha sempre chiamato sua nonna alle otto di sera, ogni sera fino all’anno scorso, quando è scomparsa. Siamo già una famiglia, e, in questi mesi di malattia e vicinanza, è come se mi avesse chiesto di sposarlo ogni giorno“. La showgirl venezuelana ha parlato del suo amore per il fidanzato e compagno Alessandro Tulli anche al Grande Fratello Vip. Ripensando alle difficoltà per la sua malattia, ha evidenziato quanto sia stato importante avere il fidanzato al suo fianco. “Ho accanto a me una persona intelligentissima, che mi ama“. In effetti, la gieffina è sempre stata consapevole della sua fortuna. “Chi ti vuole bene non ti abbandona“.











