Carolina Marconi malattia: tumore al seno, come l’ha scoperto?/ “Senza capelli, viso gonfio e cicatrici…”

Un anno dopo aver combattuto contro il tumore, Carolina Marconi si gode la sua rinascita al Grande Fratello Vip. Ma i segni di quella battaglia non sono spariti, seppur non siano visibili. Sono interiori e la modella venezuelana ci fa i conti anche all’interno della casa, nella quale ha condiviso alcuni aspetti di questa dolorosa esperienza. La diagnosi del tumore al seno, infatti, è arrivata mentre stava coltivando il sogno di diventare mamma. Un obiettivo che ha dovuto sospendere proprio per curarsi. Nel libro “Sempre con il sorriso – La storia della mia battaglia più difficile”, ha ripercorso i giorni della diagnosi, l’iter della malattia, la chemioterapia. Doveva sottoporsi ad un ultimo esame prima di avviare ufficialmente la procedura di procreazione assistita. Mancava una mammografia, che però ha evidenziato un nodulo.

“Mi sono sentita persa”. Infatti, nel libro scrive che “il tumore comunque vada ti uccide”. Infatti, in un’intervista a Vanity Fair nei mesi scorsi spiegò di aver convissuto con una cannula di 41 cm nel braccio, per otto mesi. Niente sport, niente nipotini in braccio. “Ho avuto paura di trombosi, ho pensato al cuore e al fegato che possono ingrossarsi”. Paure che si sono condensate e l’hanno fatta sentire persa. “Quando ho toccato il fondo ho capito di poter rinascere. Sono morta, il tumore mi ha ucciso, poi sono nata una seconda volta”.

Carolina Marconi “Malattia ha fatto pulizia intorno a me”

Quando ha scoperto di avere il tumore al seno, Carolina Marconi ha potuto contare sul supporto della sua famiglia, a partire dal compagno. Ma altre persone si sono invece allontanate. “La malattia ha fatto una bella pulizia intorno a me. Ci sono conoscenti spariti, non sapevano come approcciarmi”. La malattia, in effetti, crea imbarazzi, perché c’è questa idea, sbagliata, di dover trattare diversamente una persona che ha il cancro. Carolina Marconi invece ha vissuto la sua battaglia con la sua proverbiale naturalezza. “Sono sempre stata quella che al ristorante si leva la parrucca perché suda, ho le vampate. Sono le vampate, tremende, trenta secondi di calore insopportabile”. Ma non sono mancate anche le difficoltà nel guardarsi allo specchio: “Avevo il viso gonfio, un seno diverso, le cicatrici. Non avevo i capelli. Ma cercavo di riderci su”. Si spaventava a volte nel vedersi, ma Carolina Marconi si è sempre accettata. “Ho preso tredici chili, magari mi ritoccherò le cicatrici”, spiegò nell’intervista a Vanity Fair. In ogni caso, sin da quando è iniziata questa battaglia, si è fatta portavoce per tutte le donne che combattono la stessa malattia.

Ora, comunque, Carolina Marconi sta meglio e questa è la cosa più importante. Ne ha parlato prima di entrare al Grande Fratello Vip, annunciando il buon esito dei controlli per il tumore al seno. Erano stati giorni di ansia per lei, si sono per fortuna conclusi con un appagante sospiro di sollievo. “Ho sentito l’oncologo ed è tutto ok”, ha detto a proposito di mammografia e analisi. Della malattia di Carolina Marconi ha parlato anche Fabrizio Cerusico, ginecologo tra i massimi esperti per la cura dell’infertilità che segue la showgirl venezuelana nella sua lotta non solo contro il tumore, ma anche per la maternità. “Lei è un uragano, una donna che ha lavorato tantissimo sulla sua forza di volontà e che grazie a questa, oltre al suo importante tessuto famigliare, è riuscita a trasformare questa terribile esperienza nella sua forza”, ha dichiarato a Il Messaggero nelle scorse settimane. Ma aveva anche parlato del messaggio che Carolina Marconi può veicolare dal Gf Vip: “Non bisogna mai arrendersi, la forza di volontà è tutto. Io sono certo che da là dentro lei riuscirà ad aiutare molte persone”.











