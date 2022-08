Carolina Marconi concorrente del Grande Fratello Vip?/ Dopo la malattia…

Grande Fratello Vip 7, Carolina Marconi nuova concorrente? Le reazioni social

Carolina Marconi è la nuova concorrente ufficiale della prossima edizione del Grande Fratello Vip. La Marconi aveva già partecipato alla quarta edizione del reality. A distanza di anni, l’ex gieffina è pronta a tornare nella casa che le ha regalato la popolarità e lo fa dopo aver vinto una terribile malattia. Per lei sarà l’occasione per parlare della sua rinascita dopo la battaglia contro il tumore al seno. L’account Twitter del Grande Fratello Vip ha pubblicato il video di una nuova gieffina e ha scritto: “Nuovi concorrenti… L’amore vissuto solo “in teoria”? Non fa per lei… e non vede l’ora di dimostrarlo“. Sui social sono subito piovuti commenti positivi sull’ingresso di Carolina Marconi nella casa del Grande Fratello Vip.

Carolina Marconi felice a Formentera/ "Ho finito la chemio, sogno ancora un figlio"

Per il momento manca ancora l’ufficialità anche se l’indizio pubblicato da Alfonso Signorini sembrerebbe ormai confermare l’indiscrezione. In molti sono felici per il suo ritorno e sostengono che Carolina abbia una storia importante da raccontare. Sul sito Davide Maggio si legge: “Sta per tornare nel reality che l’ha resa famosa 18 anni fa. L’indizio pubblicato sugli account ufficiali del Grande Fratello Vip svela la presenza di Carolina Marconi tra i vipponi scelti da Alfonso Signorini per animare la settima edizione del reality, in onda su Canale 5 da lunedì 19 settembre 2022. Il nome non è nuovo ai seguaci Instagram di Davide Maggio che qualche settimana fa aveva lasciato intendere il suo ingresso nella casa. La sagoma della donna che appare nel video corredato alle didascalie è quella di Carolina, riconoscibile sia per LA carnagione, sia per la fantasia di una maglietta che ha indosso, piuttosto simile a quella mostrata qualche ora fa in una story che ha repostato su Instagram”.

Carolina Marconi al Grande Fratello Vip 7?/ Spunta l'indizio che scatena il gossip...

Grande Fratello Vip 7, chi sono i concorrenti ufficiali?

Il cast della prossima edizione del Grande Fratello Vip comincia a prendere forma. A tre settimane dall’inizio della trasmissione sono quindi 10 i nomi dati per certi nel cast dei ‘vipponi’: Giovanni Ciacci, Antonino Spinalbese, Gegia, Wilma Goich, Charlie Gnocchi, Pamela Prati, George Ciupilan ed Elenoire Ferruzzi, a cui si aggiungono quelli di Carolina Marconi e Franco Oppini.

Proprio ieri, sul profilo Twitter della pagina del Grande Fratello Vip è apparso un indizio e la soluzione si nasconde proprio nei vestiti. I colori vivaci hanno subito fatto pensare a Carolina Marconi. L’ex gieffina, infatti, ha un negozio di abbigliamento e accessori a Roma, “Aloha”. Lo stile degli abiti che vende nel negozio corrisponderebbe a quelli indossati dalla persona che si vede nel video in questione. Dopo aver affrontato la malattia, Carolina Marconi ora sta meglio. Il Grande Fratello Vip potrebbe per lei essere un’occasione di riscatto pe sensibilizzare non solo sulla malattia ma anche sulla possibilità per le donne che hanno affrontato una battaglia contro il tumore di diventare madri. Al Settimanale Chi, Carolina aveva confidato: “È sempre e senza dubbio il sogno più grande. A questo punto ho finito con le terapie, con le chemio, sto facendo soltanto la cura ormonale e quella dura cinque anni”.

Carolina Marconi "Volevo un figlio invece è arrivato il tumore"/ "Fedez? Fa bene a parlare della malattia"

© RIPRODUZIONE RISERVATA