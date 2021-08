Carolina Marconi e la lotta contro il tumore/ Come sta? “Ultima chemio rossa poi…”

Carolina Marconi continua la sua battaglia contro il cancro al seno. Sono trascorse ormai alcune settimane da quando l’ex gieffina ha deciso di condividere con i follower la terribile scoperta. Da allora, senza mai perdere forza e sorriso, ha deciso di raccontare sui social ogni tappa di questa sua battaglia, anche i momenti più difficili come la perdita di capelli e le difficoltà causate dalle cure.

Crisanti: "Mascherina anche con vaccino e Green Pass"/ "Io terrorista? No, onesto…"

Nelle ultime ore ha condiviso un nuovo aggiornamento, spiegando di aver quasi concluso il ciclo di chemioterapie rosso, e che presto, dunque, passerà a quello bianco, il che significa che avrà una diversa somministrazione di farmaci. Un aggiornamento che Carolina ha corredato di foto in cui si è mostrata in costume da bagno e per niente abbattuta, anzi, sempre col sorriso.

Bassetti: "Da Salmo mi aspettavo messaggio pro-vax"/ "Concerti solo con Green Pass"

Carolina Marconi, come sta? Il sostegno dei Vip

“Buona serata dalla vostra pelatina in bikini. Come state? Io bene… Molto meglio.” ha esordito Carolina Marconi nel suo post, comunicando poi il nuovo aggiornamento sulle sue cure mediche “Mercoledì dovrò fare il quarto ciclo di chemio rossa. Sarà l’ultima, daje. Poi inizierò quelle bianche. Vi voglio bene grazie starmi vicino”. Un aggiornamento che ha raccolto tanti like e commenti da parte dei follower che ormai da settimane seguono passo passo la Marconi in questa sua lotta, sostenendola.

Da Stefania Orlando ad Adriana Volpe, da Giorgia Venturini a Massimo Boldi, molti volti dello spettacolo hanno manifestato all’ex gieffina tutto il loro sostegno, nella speranza che possa guarire del tutto e quanto prima. Carolina, d’altronde, non è una donna che si arrende facilmente e lo sta mostrando giorno dopo giorno.

Gigi D'Alessio: "Orfano di mamma, ma ho la mia Napoli"/ "Qui sono il più coccolato"

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da CarolinaMarconi (@marconicarolina)





© RIPRODUZIONE RISERVATA