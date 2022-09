Carolina Marconi “Giaele De Donà innamorata di suo marito? Ti mantiene ma non è amore”/ Scontro acceso…

Carolina Marconi ai ferri corti con Giaele De Donà: cosa è successo?

Scoppiano scintille tra Giaele De Donà e Carolina Marconi. Dopo i commenti sul suo matrimonio, nella casa del Grande Fratello Vip Giaele esprime il suo risentimento nei confronti della concorrente. Giaele ammette infatti di essere rimasta male per un comportamento in particolare adottato da Carolina nei suoi confronti: “Sono rimasta male quando hai detto che mi avresti nominato per il fatto che nella casa non avrei parlato di nulla di serio quando la sera sono stata un’ora a parlare della situazione con mio marito”. Carolina Marconi però non le manda a dire e replica a tono: “Giaele, tu ti sei presentata nella casa dicendo che tuo marito l’avresti sopportato solo per sei mesi. Per me amore vuol dire condivisione, matrimonio vuol dire sposarsi con una persona, avere una famiglia e dei figli. Cerca di essere sincera. Tuo marito è una persona, che ha tanti soldi, ti mantiene, ti fa fare una via agiata, gli vuoi bene ma non è amore”.

GFvip, Giovanni Ciacci e Carolina Marconi sfogo/ "Non siamo le malattie che abbiamo"

Giaele De Donà però non vuole sentirsi dare della mantenuta e fa presente a Carolina di essersi guadagnata negli anni l’indipendenza ma Carolina ribatte: “Io ti auguro nella vita di conoscere l’amore vero, quello che non ti lascia da sola”. Giaele fa notare a Carolina di non avere una conoscenza pregressa con lei: “Non mi hai mai visto con mio marito. Ognuno può innamorarsi di chi vuole. L’amore non conosce sesso, religione. Non puoi giudicare il mio matrimonio”.

GF Vip, Carolina attacca Giaele "sii sincera, tuo marito ti mantiene"/ "Non è amore"

Carolina Marconi umilia Giaele De Donà: “Felice di essere…”

Gli animi nella casa del Grande Fratello Vip si sono accesi. Nelle scorse ore, Giaele De Donà ha sbraitato a Carolina Marconi e alzandosi in piedi ha continuato a inveire contro di lei. Carolina l’ha subito invitata a sedersi e a stare calma: “Io non ti impongo nessuna idea. Rispetto la tua idea ma tu devi rispettare anche la mia. Tu mi hai detto che stai con tuo marito solo sei mesi e che gli altri sei mesi li trascorri con altri uomini. Per me l’amore è rispetto”. Poi Carolina Marconi accusa Giaele di essere falsa e ribatte: “Cosa mi devi dire? Io e te siamo diverse e sono felice di essere diversa da te”.

Carolina Marconi "Tumore al seno? Mi sentivo finita come donna"/ Lo sfogo al Grande Fratello vip

Sui social in molti hanno preso le difese di Carolina Marconi sostenendo che la reazione di Giaele sia stata esagerata. In molti sostengono che Giaele voglia inseguire la scia mediatica del triangolo amoroso di Alex Belli per avere maggiore visibilità rimanendo il più possibile all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Cosa ne pensate? Giaele De Donà sta sfruttando questa storia per visibilità?











© RIPRODUZIONE RISERVATA