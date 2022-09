Sofia Giaele De Donà è crisi con il marito Bradford Beck?/ “Non voleva parlassi della relazione aperta”

GF Vip, Sofia Giaele De Donà e il marito hanno una relazione aperta: “Lui può andare con le altre…”

Anche la bella modella di Conegliano Veneto, Sofia Giaele De Donà, da Ti spedisco in Convento, ha varcato la porta rossa del Grande Fratello Vip7. Nonostante i suoi soli 23 anni la ragazza e già sposata con un importante imprenditore americano, Bradford Beck. I due, stando ai racconti della modella, vivono insieme solo sei mesi all’anno e hanno una relazione aperta in piena regola: “Lui può andare anche con altre, per me non è un tradimento, se io lo so. Se non ci sono sentimenti, per me va bene”, aveva affermato la ragazza. Durante la serata di domenica però, Giaele De Donà ha avuto un momento di sconforto e si è preoccupata di aver rivelato all’Italia intera la natura della sua relazione.

Brad Beck, marito di Giaele De Donà: la polemica sul rapporto aperto/ "Temo lo insultino"

A consolarla erano presenti le Vippone Elenoire Ferruzzi e Sara Manfuso, con quest’ultima in particolare ha avuto una lunga chiacchierata. “Lui è una persona super la privacy, non voleva che lo nominassi – ha detto Giaele, in riferimento al marito – e io ho raccontato della nostra relazione aperta. Magari i nostri amici lo stanno insultandolo, chissà cosa sta dicendo la gente intorno a lui. Lui è una persona seria, con un suo lavoro, e si trova la moglie che va a raccontare la sua vita sessuale in Tv!“.

Sofia Giaele “Elisabetta Gregoraci? Può solo pulirmi le scarpe”/ “Sono stata paragonata a lei ma per favore…”

GF Vip, Sofia Giaele De Donà: “Parlo della mia relazione aperta perché non voglio rimanga un tabù…”

Sofia Giaele De Donà, nella casa del GF Vip, ha voluto anche raccontare il perché della decisione di svelare la natura del suo matrimonio aperto: “Non voglio che ci sia un tabù e che siano le persone con relazioni aperte a doversi sentire sbagliate”, ha affermato. A consolarla nel momento di sconforto è stata Sara Manfuso che ha saputo tranquillizzare la coinquilina con parole dolci: “Tu hai sempre sottolineato che lo ami – ha detto in riferimento al marito di Giaele – da come lo hai descritto mi sembra un uomo intelligente al punto tale da non farsi condizionare. Viviti questa esperienza come stai facendo!”, le ha consigliato.

Sofia Giaele De Dona concorrente Grande Fratello Vip, chi è?/ "Ti spedisco in convento? Mi ha fatto crescere"

Durante la serata poi Giaele De Donà ha rivelato a Sara Manfuso anche come si senta sollevata nella casa del GF Vip perché finalmente non deve pensare ai problemi quotidiani e può non occuparsi della sua famiglia ma mettere se stessa al primo posto. La giovane modella infatti si prende molto cura della famiglia, si considera per loro una vera “roccia”, specialmente per sua madre che, per motivi ancora riservati, è su una sedia a rotelle: “Sono contenta di essere qui perché per un po’ posso pensare solo a ciò che accade qua dentro e non pensare alla gente fuori…”, ha concluso.

Ecco una foto di Giaele con la sua mamma:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da GIAELE (@sofiagiaelededona)













© RIPRODUZIONE RISERVATA