Carolina Marconi, lite con Wilma Goich: “Rompi cogli*ni, aggredisci tutti!”/ Lei sbotta: “Mi hai sputt*nata”

Lite tra Carolina Marconi e Wilma Goich al Grande Fratello Vip: “Aggressiva e rompi cogli*ni!”

Ha il via tra le polemiche la nuova diretta del Grande Fratello Vip 2022. Grandi protagoniste sono le donne, due in particolare: Patrizia Rossetti e Wilma Goich. Ad attaccarle in modo particolare Carolina Marconi insieme a Cristina Quaranta che accusa le due coinquiline di essere due grandi “rompi cogli*ni”. La Marconi è inviperita in modo particolare con la Goich a causa dell’atteggiamento che ha nella Casa, ritenuto troppo aggressivo e “con preferenze”.

“Se noi siamo aggressive, va benissimo, può essere che lo siamo, però vi posso dire? – tuona la Goich in risposta – Noi andiamo a raccogliere tutte le tazze e i bicchieri che i giovani lasciano in giro! È chiaro che poi diventiamo un po’ pesanti. Ci stanno mutande là fuori da due settimane, ma di chi sono?”

Wilma Goich furiosa con Carolina Marconi: “Mi hai sputt*nata”

La lite però si infiamma quando Carolina Marconi continua con le accuse: “Quando state in gruppetto diventate delle vere iene! Tu alzi la voce, sei aggressiva, aggredisci tutti nonnì!” “Non mi chiamare nonnì, mi hai sputt*nata e poi mi chiami così?”, sbotta allora la Goich, chiamata in questo modo perché considerata un po’ la nonna di tutti. I toni si scaldano eccessivamente e solo l’intervento di Alfonso Signorini placa un po’ gli animi.

