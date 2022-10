Carolina Marconi/ “Nikita Pelizon? Lei non me la tocca nessuno, protetta da me”

Carolina Marconi: “Cristina Quaranta stava con le gambe aperte e ballava con Amaurys”

Carolina Marconi al Grande Fratello Vip 2022 si è confrontata con Cristina Quaranta dopo la discussione scoppia con Luca Salatino. Cosa è successo? Tutto è iniziato quando Cristina ha stuzzicato l’ex tronista di Uomini e Donne per un massaggio malizioso che Nikita gli ha fatto al collo chiamando in causa la fidanzata Soraya. La ex velina di Striscia La Notizia ha ripreso Luca che però ha reagito spontaneamente dicendole: “ma è la mia ragazza, lo saprò io quello che pensa o non pensa? Lo saprò cosa è giusto o no? Me lo devi dire tu quello che è giusto o sbagliato per me? Ma che ca**o te ne frega. Se uno sta a piangere ogni giorno per la sua ragazza, un motivo c’è”. Il comportamento di Cristina non è piaciuto nemmeno a Carolina che si è confrontata con alcuni vipponi riprendendo proprio la Quaranta che pochi giorni prima aveva avuto un atteggiamento non proprio consono con Amaurys Perez.

“Stavi con le gambe aperte e ballavi così con Amaurys, che è sposato. Ma io non vedevo malizia. Come non ho visto malizia in Nikita che fa un massaggio a Luca. Se lui non fa l’osservazione su di te, tu non farla sugli altri. Io ho pensato che allora non sei stata nemmeno tu solidale perché potrebbe dare fastidio anche a una moglie” sono state le parole di Carolina contro la ex velina.

Cristina Quaranta dopo la discussione con Luca Salatino ha voluto confrontarsi con Carolina Marconi per farle capire il suo punto di vista spiegando i motivi che l’hanno spinta a dire quelle cose. “Se noi donne fossimo più solidali non ci sarebbero uomini che vanno a tradire altrove. Ma da quando? Sì, da un paio di giorni. Perché poi è lei che… Non mi piace più. Non è successo niente. Sono quelle cose che… Vedi le reazioni, i comportamenti e tanti cose. Ieri tutto il giorno mi ha rotto i cog**ni. Ma non è neanche tanto quello… Non ci sono caduta alla sua provocazione. Perlopiù è ciò che è successo con altre persone. Secondo me avrebbe dovuto avere altri atteggiamenti” – ha detto la Quaranta.

Le spiegazioni della ex velina di Striscia La Notizia non sono però piaciute alla Marconi che ha rimarcato i comportamenti sbagliati della Quaranta con Amaurys Perez con cui ha poi cominciato a parlare in spagnolo. Sia Carolina che Amaurys si sono schierati a favore di Nikita con la Marconi che ha sottolineato: “lei non me la tocca nessuno. Quella ragazzina lì è protetta da me”.











