Carolina Marconi “Non posso adottare un bimbo”/ Lo sfogo “Colpa del tumore”

Carolina Marconi si è sfogata nelle scorse ore sulla sua pagina Instagram, esternando tutta la rabbia derivante dall’impossibilità di adottare un bambino. La modella ex concorrente del Grande Fratello ha avuto un tumore al seno, ed essendo una malata oncologica, la legge italiana “vieta” di fatto di poter adottare un bimbo se non sono passati cinque anni dalla comparsa del cancro.

«Nonostante la malattia io non rinuncio alla speranza di diventare madre. Io diventerò mamma perché me lo merito. Sarò madre in ogni modo, perché anche se non riuscissi a rimanere incinta, deciderò di adottarlo», aveva raccontato Carolina Marconi nell’ottobre dell’anno scorso a Storie Italiane, ma ora si è dovuta ricredere: «Io e Ale avevamo pensato di adottare un bimbo viste le tante difficoltà – ha spiegato la bella modella sudamericana sui social, postando una foto in compagnia di Alessandro Tulli, suo compagno da tempo ed ex calciatore – ci stiamo facendo seguire da un avvocato. Purtroppo non sono idonea ad intraprendere un’adozione perché ho avuto un tumore, anche se sono guarita. Più di 900mila persone in Italia non possono essere libere di guardare il futuro senza convivere con l’ombra della malattia. Per questo è molto difficile adottare un bambino, ottenere un mutuo, farsi assumere. Una vera e propria discriminazione».

CAROLINA MARCONI, SFOGO SU INSTAGRAM: “ALTRE NAZIONI…”

La showgirl ha poi sottolineato come in altri Paesi la burocrazia nell’adottare un bambino anche se si è malati oncologici non esiste: «ci sono paesi come la Francia, Olanda, Lussemburgo, Portogallo e Belgio che hanno aderito al riconoscimento del Diritto dell’oblio oncologico con l’obiettivo di ottenere una legge che tuteli le persone che hanno avuto una neoplasia».

In Italia, come spiega Vanity Fair, la maggior parte dei tribunali non riconosce l’idoneità all’adozione alle coppie se, come scritto sopra, non sono passati almeno 5 anni dalla diagnosi di tumore. Ma Carolina Marconi ha sempre lottato nella sua vita e siamo certi che anche in questa situazione mostrerà il suo straordinario spirito di guerriera non abbattendosi alla prima difficoltà.

