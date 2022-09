Carolina Marconi, prima del GF VIP 7 controlli al seno post tumore/ “TAC perfetta, ho gridato di gioia”

Carolina Marconi racconta la TAC al seno: “Il cuore mi batteva forte e le vampate acceleravano”

Carolina Marconi è stata assente sui social per un po’ di giorni; a spiegare il motivo è la stessa gieffina che si è dovuta sottoporre a dei controlli di routine, dopo il tumore al seno contro cui ha combattuto coraggiosamente. Il GF Vip 7 sta per cominciare, e la modella dovrebbe essere tra le concorrenti, prima di entrare nella casa si è sottoposta alla TAC e alle analisi di controllo al seno.

La gieffina racconta la paura nell’affrontare i controlli: “Carolina tocca a te sussurra l’infermiera, allora faccio un bel respiro, guardo Ale negli occhi quasi mi veniva da piangere ma alla fine riesco a trattenere le lacrime ,con coraggio entro in quella sala così fredda quasi sembrasse una cella frigorifera ..nessuno dovrebbe trovarsi in questo posto e nel mio inconscio mi chiedevo un’altra volta qui ?ma subito il mio pensiero positivo prese il sopravvento dopo farò una bella colazione con il cornetto vegano e un bel cappuccino caldo ..”

Carolina Marconi e i risultati della TAC: “Ho gridato di gioia e mi hanno sentito fino al nono piano”

Dopo aver raccontato la paura di ritrovarsi ancora in quei luoghi che l’hanno profondamente segnata, Carolina Marconi racconta sui social i risultati dei controlli: “Mi sono sdraiata ho chiuso gli occhi e ….. “dai Carolina fatti forza beh ieri ho sentito l ‘oncologo e fortunatamente e’ tutto ok.. la tac perfetta cosi come la mammografia e le analisi beh ho fatto un grido di gioia talmente forte che mi ha hanno sentito fino al nono piano. Ora sono felice e volevo condividere questo mio momento ,questa mia piccola grande felicità con tutti voi vi voglio bene Carolina”.

Le analisi della gieffina sono perfette, la sua gioia è impagabile ed è pronta del tutto ad entrare nella Casa più spiata d’Italia.

