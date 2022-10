Carolina Marconi replica alle urla fuori dal GF Vip/ “Sei lo schifo dell’Italia”

Carolina Marconi, cosa le hanno urlato fuori dal GF Vip

Dopo il caso Marco Bellavia Gegia, Ginevra, Ciacci e anche Carolina Marconi hanno ricevuto urla fuori da Grande Fratello Vip 2022 dalla Regina de Roma che poi è stata portata in questura. La modella Venezuelana è finita nel mirino per aver detto al conduttore che è patetico.

Carolina Marconi "Volevo adottare e sono stata truffata"/ Racconto choc al GF Vip…

Le urla della regina del megafono recitano: “Gegia fai schifo hai fatto del bullismo. Hai fatto passare Marco per un maniaco e ti devi vergognare. E tu Carolina invece sei lo schifo d’Italia. Fate tutti schifo e siete entrati nella casa con un copione. E dovreste uscire tutti, fatelo tanto nessuno vi guarda più. Carolina vergogna! L’unico che si salva è Luca, sei er mejo de tutti. Luca esci che lì dentro c’è il degrado”. Insomma, anche Carolina Marconi è stata duramente presa di mira da queste urla, dopo il ritiro del conduttore di Bim Bum Bam.

Wilma Goich chiude con Carolina Marconi al GF Vip: "Per me non esisti più"/ "Se mi pesti i piedi ti cancello"

Carolina Marconi replica alle offese fuori dal GF Vip: le sue dichiarazioni

Carolina Marconi ha sentito molto bene le offese che arrivavano fuori dal Grande Fratello Vip 2022, nonostante la regia abbia alzato la musica appositamente.

Parlando con alcune inquiline, la modella venezuelana discute sui giudizi delle persone e di quanto possano fare male e, come riporta Biccy, aggiunge: “Ma sì, anche a me hanno detto di tutto. Sì certo dico adesso, come l’altro giorno. Mi hanno anche urlato da fuori che sono lo schifo d’Italia. Ci sarà sempre chi ti giudica questo ricordatelo. Può dispiacerti ma alla fine sei tu che ti conosci e sai chi sei e cosa hai fatto”. Carolina Marconi ha, dunque, replicato alle pesanti offese della Regina de Roma, ma sembra saperle gestire nel modo giusto. Ecco il video delle urla fuori dalla Casa più spiata d’Italia.

Wilma Goich, lite con Carolina Marconi/ "Hai usato la trasmissione per sputt*mi"

Ma e seria ?? Come fa a dire ad una donna (Carolina) sei lo schifo d’italia ?? #gfvip https://t.co/fTh6EbNsHH — Mari77 (@Mari7759985500) October 9, 2022













© RIPRODUZIONE RISERVATA