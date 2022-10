Gegia, “Non vedete che lui sta bene?”/ Nuova frase choc contro Marco Bellavia…

Gegia manda in nomination Alberto De Pisis, come mai?

Gegia fa infuriare i vipponi. La concorrente del Grande Fratello Vip è solita lasciarsi andare a esternazioni poco carine nei confronti degli altri inquilini della casa. Dopo la puntata di ieri sera, Gegia si è ritrovata a chiacchierare in cucina con Antonella Fiordelisi che l’ha subito punzecchiata chiedendole perché avesse nominato Alberto De Pisis. Gegia allora ha spiegato: “Ho votato lui perché è cambiato da così a così. Ho detto che lo nominavo perché non mi era più vicino come prima e molto freddo. E quando mi hanno chiesto il perché, ho pensato che lo è diventato perché amico di Antonella”. Gegia si è poi dilettata in una simpatica imitazione di Alberto e ha concluso: “Io allora gli ho detto ‘beccate sta nomination’. Che dovevo fà?”.

Antonella Fiordelisi ha fatto notare a Gegia di trovarla simpatica e divertente in alcune occasioni, meno in altre: “E’ un peccato, preferivo che non mi facevi nemmeno ridere”. Antonella Fiordelisi ha ribadito a Gegia di trovarla insensibile e l’ha spinta a farsi conoscere meglio dagli altri. Gegia però sembrerebbe non essere intenzionata a farlo in quanto vorrebbe evitare di rivivere traumi e dispiaceri. Antonella Fiordelisi infatti le ha detto: “Sei diventata insensibile, perché non tutti reagiscono così, oppure magari sei così proprio. Io spero di sbagliarmi”. A quel punto, Antonella ha richiamato in causa Marco Bellavia: “Dopo aver visto quei video non puoi andare a dire quelle cose e per questo per me sei insensibile”.

Gegia non sembra essersi pentita per le dichiarazioni fatte su Marco Bellavia. La concorrente del grande Fratello Vip si è lasciata scappare proprio ieri una frase che ha fortemente imbarazzato il pubblico a casa. Proprio nella puntata di ieri sera del grande Fratello Vip, è stato trasmesso un video messaggi di Marco Bellavia in compagnia del figlio. Marco è apparso sorridente tanto che a fine puntata la comica ha dichiarato: “Ma non lo vedi quanto sta bene? Siamo noi che stiamo male”, ha detto rivolgendosi ad Antonella. A quel punto Edoardo Donnamaria si è intromesso nella conversazione andando su tutte le furie: “Ma tu non puoi dire ste caz***e, poi dici che uno si innervosisce”.

Anche Pamela Prati e Antonella Fiordelisi le sono andati contro non condividendo le sue parole. Dopo questo momento su invito di Pamela, la comica ha raccontato qualcosa della sua storia personale ed è scoppiata in lacrime. Antonella Fiordelisi si è un po’ sentita in colpa per aver provocato in lei quella reazione, ma l’attrice ha rassicurato: “Tranquilla, non sei tu a farmi piangere”. Antonella Fiordelisi vuole capire meglio cosa nasconda Gegia.











