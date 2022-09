Carolina Marconi chi è la concorrente Grande Fratello Vip/ Dalla malattia alla rinascita e il desiderio di…

Chi è Carolina Marconi concorrente Grande Fratello Vip? Dalla malattia alla rinascita

Carolina Marconi nasce a Caracas nel 1978 ma le sue origini sono italiane, in quanto il padre Pasquale è un diplomatico italo-eritreo. La ragazza studia liceo linguistico. La sua carriera televisiva inizia presto, nel 1995 partecipa come valletta a importanti programmi televisivi quali Beato tra le donne, I Cervelloni, Festa di classe e ancora Goleada e Stasera pago io. Nel 2004 debutta al cinema con Intrigo a Cuba per la regia di Riccardo Leoni, seguono La legge è uguale per tutti, forse e Matrimonio al sud. In tv partecipa alla serie televisiva Un posto al sole estate e alla miniserie Baciati dall’amore . Nel 2004 partecipa come concorrente al Grande Fratello condotto da Barbara D’Urso. Nel 2005 durante il Carnevale di Venezia è stata l’angelo che ha volato dal Campanile di Piazza S. Marco. L’anno successivo l’appuntamento è stato con il calendario senza veli. Dopo questi successi arrivano alcune conduzioni televisive, come Tintoria Show e il programma vacanziero registrato a Miami In the road . Nel 2007 ci cimenta nella musica e con la sorella formano il gruppo Las Hermanas , incidono tre singoli. Oggi è imprenditrice, ha una linea di calzature e ha aperto a Ponte Milvio a Roma lo store Aloha.

Sul profilo Instagram di Carolina Marconi c’è un post che la ritrae abbracciata a sul marito Alessandro Tulli. Sono una coppia affiatata e felice, ma non sempre è stato così. La presentatrice ha dovuto affrontare nella vita un momento molto difficile. Le è stato diagnosticato un tumore alla mammella e l’unico modo per restare è vita è stato operare. L’intervento è durato otto ore, poiché oltre ad asportare il tumore è stata ricostruita anche la mammella. Poi per precauzione ha dovuto subito un ciclo di dei mesi di chemioterapia. In quel periodo Carolina appariva con i capelli corti, ma ha sempre visto il lato positivo della situazione. Nei suoi post ci rideva sopra, dicendo che dopo la chemio i capelli ricrescono mossi, così avendo i capelli lisci avrebbe evitato di utilizzare la spazzola per dargli volume.

Un obiettivo che Carolina Marconi si prefigge di raggiungere è avere un figlio. Si sta impegnando per portare avanti un adozione e dare voce a tutte quelle donne che a causa di un tumore non possono diventare mamme. In un’intervista al Settimanale Chi, Carolina ha confidato: “Nonostante la malattia io non rinuncio alla speranza di diventare madre. Io diventerò mamma perché me lo merito. Sarò madre in ogni modo, perchè anche se non riuscissi a rimanere incinta, deciderò di adottarlo”.

Su questo argomento Carolina Marconi ha scritto anche un libro e raccolto molte firme per portare avanti la petizione indetta dalla Fondazione Aiom dove si chiede di stabilire un limite, dopo il quale nessuna persona è tenuta a rivelare se ha avuto un passato da paziente oncologico. Tutto ha inizio quando Carolina progetta con il marito di avere un figlio. Purtroppo non arriva e dopo essersi sottoposta a diversi controlli, le viene diagnosticato un tumore al seno. Inizia la corsa per la sopravvivenza, un percorso non facile che ha voluto portare a testimonianza per dire alle donne di avere forza e non mollare mai. Chissà se dentro la Casa del Grande Fratello la Marconi tornerà a parlare di questo argomento?

