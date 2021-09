Carolina Marconi/ Chi è? Dal successo in tv alla lotta con la malattia

Chi è Carolina Marconi

Carolina Marconi è una showgirl e attrice venezuelana nota per aver preso parte alla quarta edizione del Grande Fratello nel 2004. Carolina è nata a Caracas nel 1978 da Pasquale Marconi, un diplomatico di origini italiane ed eritree, e ha sempre vissuto con la famiglia in Italia, nei dintorni della capitale. Il suo debutto in televisione risale al 1997, quando prese parte al varietà Beato tra le donne nel ruolo di valletta.

In seguito vennero altre esperienze all’interno di numerosi programmi tra cui il Grande Fratello 4, con cui accrebbe di molto la sua popolarità. Degna di nota la sua partecipazione a diversi film e sceneggiati televisivi, una su tutte la soap opera Un posto al sole d’estate in onda nel 2008. Oggi pomeriggio, Carolina sarà ospite a Verissimo per ripercorrere, tra le altre cose, anche la sua carriera.

Carolina Marconi: “Ho pianto durante la chemio”

Oltre a parlare di com’è diventata famosa, però, Carolina Marconi dovrà soffermarsi a lungo sul racconto della sua malattia, un tumore al seno diagnosticato a sorpresa nel marzo scorso. Dopo il primo ciclo di chemio, Carolina ha affidato ai social questa breve condivisione: “… ero spaventata”, ammette, “non sapevo che effetto mi potesse fare questo liquido che piano piano scorreva nelle mie vene, meno male che avevo la mascherina ed ho fatto un piccolo piantino così nessuno l’ha notato”.

Nonostante le difficoltà, la voglia di fare è tanta: “Ma poi la paura è finita – prosegue –, mi sono distratta, ho pensato a tutte le cose belle che dovrò fare una volta terminato tutto, al mio grande sogno di diventare mamma, i miei progetti da realizzare”. Al suo fianco, al momento, c’è l’ex calciatore della Roma Alessandro Tulli, più giovane di lei di quattro anni. Potrebbe essere proprio lui l’uomo giusto da sposare e con cui avere dei figli; dopo aver sconfitto la malattia, ovvio.

