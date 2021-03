Carolina, Mirna e Mirko, figli Raoul Casadei/ “Siamo una sola famiglia, papà…”

Mirko, Carolina e Mirna sono i figli nati dal grande amore tra Maria Giuseppina Sirgiovanni e Raoul Casadei, morto a 83 anni per covid dopo essere stato ricoverato alcuni giorni. Mirko, Carolina e Mina non si sono mai allontanati dalla famiglia. Vivevano tutti vicini formando un’unica grande famiglia, la vera ricchezza di Raoul Casadei e della moglie Pina. “Ho sempre voluto la famiglia vicina e sono stata fortunata perchè oggi i miei figli con le loro famiglie vivono qui accanto. Siamo una sola famiglia”, è solita raccontare la signora Casadei come si legge su un articolo de Il Resto del Carlino di qualche anno fa. Mirko, unico figlio maschio della coppia che si è amata per 60 anni, ha scelto di portare avanti la tradizione di famiglia assumendo le redini dell’Orchestra Casadei e continuando a portare in giro per l’Italia la tradizione del liscio di cui il padre resterà il re indiscusso.

Le parole di Carolina Casadei durante il ricorevo del padre Raoul

Se Mirko Casadei è ha ereditato il talento canoro del padre Raoul, Carolina e Mirna hanno deciso di seguire altre strade. Carolina è la manager dell’Orchestra Casadei di cui è leader il fratello mentre Mina è una consulente di immagine immobiliare che è stata anche tutor di Detto Fatto, il programma di Raidue condotto da Bianca Guaccero. Carolina Casadei, dopo il ricovero del padre Raoul per covid, ai microfoni di Cesena Today, aveva dichiarato: “Anche in considerazione dei suoi 83 anni compiuti il 15 agosto 2020, i medici che sono venuti a casa a fargli l’ecografia ai polmoni e hanno visto che aveva un po’ di polmonite, ci hanno consigliato di ricoverarlo. Lui si è convinto, ma forte com’è con una tempra da leone, è entrato in ambulanza da solo, con le sue gambe, senza barella, in quanto non accusava affanno”. Purtroppo oggi è arrivata la notizia della morte.



