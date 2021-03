Raoul Casadei è morto per Covid/ Ultime notizie: 83enne era ricoverato da giorni

Mondo della musica in lutto per la morte di Raoul Casadei. Il re del liscio è stato sconfitto dal Covid-19 all’età di 83 anni: ricoverato da giorni all’ospedale Bufalini di Cesena, l’artista ha dovuto fare i conti con un peggioramento esponenziale delle sue condizioni di salute, fino al decesso di poche ore fa.

Come riportato dai colleghi de Il Resti del Carlino, il Covid-19 aveva contagiato quasi tutta la famiglia di Raoul Casadei: 14 persone positive su 15, escluso solo il figlio Mirko. Il quotidiano evidenzia inoltre che le condizioni dell’artista erano peggiorate a tal punto da rendere necessario il ricorso alla respirazione assista dal casco.

RAOUL CASADEI MORTO PER COVID-19

Nato a Gatteo nell’agosto del 1937, Raoul Casadei è stato leader dell’orchestra di liscio più famosa di Italia, portando avanti i valori fondativi del genere: la famiglia, l’amore e l’amicizia. Tantissimi i grandi successi che portano la sua firma: da Ciao mare a Simpatia, passando per Romagna Capitale e Tavola Grande. Non sono mancate partecipazioni al Festivalbar e al Festival di Sanremo.

Come dicevamo, sono davvero tanti i messaggi sul web per omaggiare Casadei, queste le parole di Matteo Salvini: «Grande tristezza per la scomparsa di Raoul Casadei, romagnolo geniale, simbolo di belle tradizioni, di un’Italia pulita. Con la sua arte e la sua musica ha donato allegria a intere generazioni. Una preghiera e un abbraccio ai suoi cari, lo ricorderemo sempre con affetto». Così Enrico Letta: «Che tristezza. Il Covid, maledetto, si è portato via un grande romagnolo e un grande italiano. Raoul Casadei, un amico. Eravamo insieme e spensierati la scorsa estate a Cesenatico. Quando sembrava che il peggio fosse alle spalle. Addio Raoul».

© RIPRODUZIONE RISERVATA